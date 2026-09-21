Gobierno decreta nuevo feriado regional para conmemorar histórica fecha: ¿Para qué zona será?

21 sept. 2026 - 19:21 hrs.

¿Qué pasó?

Desde Punta Arenas, el vicepresidente de la República, Claudio Alvarado comunicó la decisión del Gobierno de decretar feriado regional para toda la región de Magallanes cada 21 de septiembre con motivo de la conmemoración del aniversario de la Toma de Posesión del Estrecho de Magallanes.

En este contexto, el vicepresidente Alvarado expresó que “hay fechas que no solo se recuerdan, sino que también, merecen ser reconocidas”, y agregó que “lo hacemos como un reconocimiento a su historia, a su identidad y al aporte de tantas generaciones que han hecho patria en este territorio austral”.

Asimismo, el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, afirmó que “queremos que este día sea una oportunidad para que las familias magallánicas se reúnan, para que las nuevas generaciones conozcan su historia, y para que todos puedan sentirse orgullosos de lo que esta región representa para Chile”.

Además, el jefe de Gabinete, aseguró que “hoy Chile reconoce a Magallanes y lo hace con una fecha que pertenece al corazón de historia y de su gente (…) que el ejemplo de la Goleta Ancud siga inspirando a las nuevas generaciones, que nos recuerde siempre que los grandes desafíos se enfrentan con coraje, que las distancias se superan con voluntad y que las obras que perduran son aquellas que se construyen pensando en las generaciones que vienen”.

Por último, “hace 183 años desde Chiloé una pequeña Goleta emprendió una travesía que ayudó a cambiar la historia de Chile, hoy tenemos la responsabilidad de continuar esa misma travesía con la misma convicción de construir un país más unido, más desarrollado, y con un futuro de oportunidades para todos”.

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