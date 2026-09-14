Nuevo restaurante en Torres del Paine: Así será el millonario proyecto que abrirá en noviembre

14 sept. 2026 - 17:15 hrs.

¿Qué pasó?

En medio del Parque Nacional Torres del Paine, el Hotel Las Torres se prepara para recibir una nueva temporada alta con una importante novedad: la apertura de un nuevo restaurante que busca combinar la gastronomía de la Patagonia chilena con la historia y tradición estanciera de la zona.

El recinto tendrá una superficie de 2300 metros cuadrados y capacidad para 150 personas, además de una cocina abierta, fogones tradicionales y una propuesta gastronómica basada en productos locales. Su apertura está prevista para el 1 de noviembre.

El proyecto contempla una inversión de US$ 8 millones y forma parte de un proceso de reconstrucción y renovación que durante los últimos tres años ha significado una inversión total de US$ 29 millones en distintos proyectos de la reserva.

Un restaurante inspirado en la tradición patagónica

El diseño del nuevo espacio estuvo a cargo del arquitecto Pedro Kovacic y del diseñador Enrique Concha, quienes buscaron recuperar elementos vinculados al patrimonio estanciero de la familia Kusanovic, fundadora de la reserva.

Para ello, el restaurante incorporará maderas recuperadas y latones oxidados en el revestimiento del galpón, además de elementos que buscan recrear la vida y tradición de las antiguas estancias de la Patagonia.

La experiencia gastronómica contará también con fogones tradicionales de la zona y una cocina abierta, permitiendo que los huéspedes puedan observar parte de la preparación de los platos. El restaurante será de uso exclusivo para los huéspedes del Hotel Las Torres.

Una carta con productos de la Patagonia

La propuesta gastronómica estará liderada por Joaquín Pita, chef ejecutivo del hotel, quien lleva cuatro años a cargo de la cocina.

El cocinero de origen argentino desarrolló una carta que incorpora ingredientes provenientes de huertos propios, productores locales y cortes de carnes orgánicas, buscando potenciar los sabores característicos de la Patagonia.

La experiencia también contempla una cava con sala de degustación y una propuesta de coctelería sostenible. De esta manera, el proyecto busca conectar la gastronomía con la historia del territorio y con la actividad ganadera que forma parte de los orígenes de la familia detrás del hotel.

Una inversión de US$ 29 millones

La construcción del nuevo restaurante corresponde a la última etapa de un proceso de renovación de las instalaciones del Hotel Las Torres.

Según explicó al Diario Financiero el CEO del Hotel Las Torres, Josian Yaksic, durante los últimos tres años la reserva ha invertido cerca de US$ 29 millones.

De ese monto, aproximadamente US$ 16 millones corresponden a las instalaciones del hotel, incluida la remodelación de sus 72 habitaciones y espacios comunes. Otros US$ 8 millones fueron destinados específicamente al nuevo restaurante.

Pero los planes de la compañía van más allá de esta remodelación. La reserva proyecta invertir cerca de US$ 100 millones durante los próximos cuatro años en nuevos productos turísticos, proyectos de lodge, atracciones e infraestructura necesaria para operar el recinto.

Proyectan 750 trabajadores durante la temporada

La actividad turística también tendrá un impacto en el empleo local. Para la próxima temporada, que se extenderá entre el 1 de octubre y el 30 de abril, el hotel proyecta contar con aproximadamente 750 trabajadores, principalmente de la zona.

Desde la empresa aseguran que el proyecto busca mantener un modelo de turismo sustentable y contribuir a la protección del patrimonio natural de las más de 4000 hectáreas que componen la reserva.

"Esa es la gracia de poder hacer turismo en estos lugares; el turismo es el que financia la conservación. Eso es lo que yo entiendo como sostenibilidad", señaló Yaksic.

Protección del entorno y prevención de incendios

El trabajo de la reserva también contempla acciones vinculadas a la protección del ecosistema de Torres del Paine. Tras los incendios registrados en 2005 y 2011, se adquirió equipamiento destinado al control del fuego y se formó la compañía de bomberos del parque.

A esto se suma el trabajo de los guardaparques, quienes tienen entre sus funciones custodiar los espacios naturales, orientar a los visitantes y promover conductas preventivas para reducir riesgos.

Así, la apertura del nuevo restaurante se presenta como parte de un proyecto que busca combinar gastronomía, turismo, patrimonio y conservación en uno de los principales destinos naturales de Chile.