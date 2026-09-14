SEC formula cargos contra Enel por medidores irregulares y ordena suspender cobros a clientes afectados

14 sept. 2026 - 16:25 hrs.

¿Qué pasó?

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló cargos contra la empresa Enel por eventuales incumplimientos a la normativa eléctrica, luego de detectar medidores que registraban consumo de energía pese a que las viviendas no tenían artefactos eléctricos conectados o en funcionamiento.

La investigación se inició tras denuncias por cobros excesivos presentadas por familias de viviendas sociales de Pudahuel, región Metropolitana. Durante las fiscalizaciones, se detectaron anomalías en medidores de la marca Nansen, cuyo universo alcanzaría a más de 56 mil equipos instalados en la zona de concesión de la empresa.

Las medidas implementadas por la SEC

En una inspección realizada en los condominios Las Golondrinas y El Laurel, profesionales del organismo constataron que algunos medidores continuaban avanzando pese a que los aparatos eléctricos de la vivienda estaban completamente desconectados.

La SEC también detectó que brigadas de Enel habían conectado un conductor neutro en algunos equipos distinto al especificado por el fabricante, pese a que la empresa ya había sido instruida a presentar y ejecutar un plan de reemplazo.

Ante estos antecedentes, el organismo ordenó a Enel:

Suspender la facturación de los clientes cuyos puntos de consumo estén asociados a los medidores con anomalías.

de los clientes cuyos puntos de consumo estén asociados a los medidores con anomalías. Reemplazar los equipos afectados por medidores que registren correctamente el consumo.

afectados por medidores que registren correctamente el consumo. Abstenerse de cortar el suministro por boletas o facturas impagas mientras se mantenga el procedimiento administrativo.

mientras se mantenga el procedimiento administrativo. Reponer inmediatamente el servicio a quienes hayan sufrido cortes por esta causa.

La superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabeza, exigió a Enel identificar a todos los clientes afectados y afirmó que "no es aceptable que un equipo continúe registrando energía cuando no existe consumo en la vivienda, porque ello puede traducirse directamente en cobros que no corresponden".

La respuesta de Enel: "Esta situación es acotada"

Enel Distribución sostuvo que los medidores identificados cuentan con las certificaciones correspondientes y cumplen con la normativa eléctrica vigente. Además, señaló que trabajan en una solución técnica y un plan de acción para los clientes afectados.

La empresa explicó que la anomalía podría estar relacionada con la combinación entre las características de determinados medidores convencionales y condiciones específicas de las instalaciones eléctricas interiores de algunos clientes.

"Los análisis realizados permitieron determinar que esta situación es acotada y no corresponde al comportamiento habitual de los equipos cuando operan en condiciones normales", señaló la compañía.

Enel indicó que está implementando una solución técnica y un plan de acción que contempla la revisión de los casos detectados, el análisis de la facturación asociada y las regularizaciones comerciales que correspondan.

Posibles sanciones a Enel

Tras la formulación de cargos, Enel cuenta con 15 días hábiles desde la notificación para presentar sus descargos.

Una vez analizados esos antecedentes, la SEC determinará las eventuales responsabilidades y sanciones. Además, el organismo prohibió temporalmente la comercialización de los medidores Nansen, modelo N12U01, y ordenó su retiro del comercio mientras continúan las diligencias.

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