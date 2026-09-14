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Fonda el Corazón de Chile en Ñuñoa: Artistas, programación y cómo comprar entradas para el evento en el Parque Estadio Nacional

Las Fiestas Patrias son una de las celebraciones más esperadas en Chile y cada septiembre distintos espacios se transforman en puntos de encuentro para disfrutar de música, gastronomía y tradiciones.

En Ñuñoa, este año nuevamente se realizará "Corazón de Chile", una fonda que apuesta por recuperar el carácter familiar de las celebraciones dieciocheras y reunir a distintas generaciones.

El evento se desarrollará entre el jueves 17 y el domingo 20 de septiembre en el Parque Estadio Nacional, con actividades que comenzarán desde el mediodía y se extenderán durante la jornada.

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El show

Uno de los principales atractivos será el Circo Tradicional Circo Hermanos González, que iniciará diariamente sus funciones a las 12:00 horas.

El espectáculo rescatará números clásicos del circo criollo, incluyendo malabaristas, payasos, pulsada, aros, trapecios y telas, además de humor y música en vivo.

Luego llegará el Cuecódromo, entre las 13:30 y las 15:30 horas. La actividad contempla un concurso de cueca con jurado y música en vivo.

Tras una nueva función del circo, la programación musical comenzará desde las 17:00 horas y tendrá artistas diferentes durante cada jornada.

Jueves 17 de septiembre

  • Los Maestros
  • Sigrid Alegría y Los Claveles
  • Los Vásquez
  • Jimmy Rivas
  • Diego Sana
  • Tropikumbia

Viernes 18 de septiembre

  • Young Drippin
  • Sinergia Kids junto a Tía Pucherito y Jack D
  • Jere Klein
  • Luis Jara
  • Caña Brava
  • Melón y Melame
  • Los Pibes Chorros

Sábado 19 de septiembre

  • Santaferia
  • Im Roully
  • El Legado de Zalo
  • Chicos Mágicos
  • El Flaco
  • Tomo Como Rey

Domingo 20 de septiembre

  • Martín La Esencia
  • Reina Isabel
  • Koke Núñez
  • Juanito Ayala
  • Los Prisioneros

La propuesta también contempla un Funpark con castillos inflables, toboganes gigantes, piscinas de pelotas y muros de escalada, además de juegos mecánicos.

Horarios por día

Las actividades familiares comenzarán diariamente a las 12:00 horas con el circo. El Cuecódromo se realizará de 13:30 a 15:30 y la música en vivo partirá desde las 17:00.

  • Jueves 17: 12:00 horas en adelante.
  • Viernes 18: 12:00 horas en adelante.
  • Sábado 19: 12:00 horas en adelante.
  • Domingo 20: 12:00 horas en adelante.

Precios y compra de entradas

Las entradas tienen un valor de $11.500 para público general, $5.750 para adultos mayores y $3.450 para niños de 3 a 10 años.

Los tickets se pueden comprar online a través de TicketPro, seleccionando la jornada correspondiente y completando el proceso de compra.

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