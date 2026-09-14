Fonda el Corazón de Chile en Ñuñoa: Artistas, programación y cómo comprar entradas para el evento en el Parque Estadio Nacional

14 sept. 2026 - 16:52 hrs.

Las Fiestas Patrias son una de las celebraciones más esperadas en Chile y cada septiembre distintos espacios se transforman en puntos de encuentro para disfrutar de música, gastronomía y tradiciones.

En Ñuñoa, este año nuevamente se realizará "Corazón de Chile", una fonda que apuesta por recuperar el carácter familiar de las celebraciones dieciocheras y reunir a distintas generaciones.

El evento se desarrollará entre el jueves 17 y el domingo 20 de septiembre en el Parque Estadio Nacional, con actividades que comenzarán desde el mediodía y se extenderán durante la jornada.

El show

Uno de los principales atractivos será el Circo Tradicional Circo Hermanos González, que iniciará diariamente sus funciones a las 12:00 horas.

El espectáculo rescatará números clásicos del circo criollo, incluyendo malabaristas, payasos, pulsada, aros, trapecios y telas, además de humor y música en vivo.

Luego llegará el Cuecódromo, entre las 13:30 y las 15:30 horas. La actividad contempla un concurso de cueca con jurado y música en vivo.

Tras una nueva función del circo, la programación musical comenzará desde las 17:00 horas y tendrá artistas diferentes durante cada jornada.

Jueves 17 de septiembre

Los Maestros

Sigrid Alegría y Los Claveles

Los Vásquez

Jimmy Rivas

Diego Sana

Tropikumbia

Viernes 18 de septiembre

Young Drippin

Sinergia Kids junto a Tía Pucherito y Jack D

Jere Klein

Luis Jara

Caña Brava

Melón y Melame

Los Pibes Chorros

Sábado 19 de septiembre

Santaferia

Im Roully

El Legado de Zalo

Chicos Mágicos

El Flaco

Tomo Como Rey

Domingo 20 de septiembre

Martín La Esencia

Reina Isabel

Koke Núñez

Juanito Ayala

Los Prisioneros

La propuesta también contempla un Funpark con castillos inflables, toboganes gigantes, piscinas de pelotas y muros de escalada, además de juegos mecánicos.

Horarios por día

Las actividades familiares comenzarán diariamente a las 12:00 horas con el circo. El Cuecódromo se realizará de 13:30 a 15:30 y la música en vivo partirá desde las 17:00.

Jueves 17: 12:00 horas en adelante.

Viernes 18: 12:00 horas en adelante.

Sábado 19: 12:00 horas en adelante.

Domingo 20: 12:00 horas en adelante.

Precios y compra de entradas

Las entradas tienen un valor de $11.500 para público general, $5.750 para adultos mayores y $3.450 para niños de 3 a 10 años.

Los tickets se pueden comprar online a través de TicketPro, seleccionando la jornada correspondiente y completando el proceso de compra.

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