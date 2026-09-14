Fonda el Corazón de Chile en Ñuñoa: Artistas, programación y cómo comprar entradas para el evento en el Parque Estadio Nacional
- Por Meganoticias
Las Fiestas Patrias son una de las celebraciones más esperadas en Chile y cada septiembre distintos espacios se transforman en puntos de encuentro para disfrutar de música, gastronomía y tradiciones.
En Ñuñoa, este año nuevamente se realizará "Corazón de Chile", una fonda que apuesta por recuperar el carácter familiar de las celebraciones dieciocheras y reunir a distintas generaciones.
El evento se desarrollará entre el jueves 17 y el domingo 20 de septiembre en el Parque Estadio Nacional, con actividades que comenzarán desde el mediodía y se extenderán durante la jornada.Ir a la siguiente nota
El show
Uno de los principales atractivos será el Circo Tradicional Circo Hermanos González, que iniciará diariamente sus funciones a las 12:00 horas.
El espectáculo rescatará números clásicos del circo criollo, incluyendo malabaristas, payasos, pulsada, aros, trapecios y telas, además de humor y música en vivo.
Luego llegará el Cuecódromo, entre las 13:30 y las 15:30 horas. La actividad contempla un concurso de cueca con jurado y música en vivo.
Tras una nueva función del circo, la programación musical comenzará desde las 17:00 horas y tendrá artistas diferentes durante cada jornada.
Jueves 17 de septiembre
- Los Maestros
- Sigrid Alegría y Los Claveles
- Los Vásquez
- Jimmy Rivas
- Diego Sana
- Tropikumbia
Viernes 18 de septiembre
- Young Drippin
- Sinergia Kids junto a Tía Pucherito y Jack D
- Jere Klein
- Luis Jara
- Caña Brava
- Melón y Melame
- Los Pibes Chorros
Sábado 19 de septiembre
- Santaferia
- Im Roully
- El Legado de Zalo
- Chicos Mágicos
- El Flaco
- Tomo Como Rey
Domingo 20 de septiembre
- Martín La Esencia
- Reina Isabel
- Koke Núñez
- Juanito Ayala
- Los Prisioneros
La propuesta también contempla un Funpark con castillos inflables, toboganes gigantes, piscinas de pelotas y muros de escalada, además de juegos mecánicos.
Horarios por día
Las actividades familiares comenzarán diariamente a las 12:00 horas con el circo. El Cuecódromo se realizará de 13:30 a 15:30 y la música en vivo partirá desde las 17:00.
- Jueves 17: 12:00 horas en adelante.
- Viernes 18: 12:00 horas en adelante.
- Sábado 19: 12:00 horas en adelante.
- Domingo 20: 12:00 horas en adelante.
Precios y compra de entradas
Las entradas tienen un valor de $11.500 para público general, $5.750 para adultos mayores y $3.450 para niños de 3 a 10 años.
Los tickets se pueden comprar online a través de TicketPro, seleccionando la jornada correspondiente y completando el proceso de compra.
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