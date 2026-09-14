Inauguran comisaría temporal en Parque O'Higgins para Fiestas Patrias: Tendrá 220 carabineros y funcionará las 24 horas

14 sept. 2026 - 15:23 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y el general director de Carabineros, Marcelo Araya, encabezaron la inauguración de la 69ª Comisaría Temporal de Parque O'Higgins, unidad que reforzará las labores de prevención, control y seguridad durante la "Gran Fonda de Chile 2026".

La comisaría contará con una dotación aproximada de 220 carabineros y estará operativa las 24 horas hasta el 22 de septiembre, en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias.

¿Qué medidas de seguridad habrá?

El despliegue policial se coordinará con personal de la Municipalidad de Santiago y equipos de seguridad privada para resguardar a quienes asistan a las actividades.

Además, según explicó el alcalde Desbordes, los accesos al recinto contarán con detectores de metales y no estará permitido ingresar con elementos cortantes o contundentes.

"El pilar fundamental de esta seguridad de las fondas, por supuesto, es la presencia de carabineros de Chile", señaló la autoridad comunal.

Por su parte, el general director Marcelo Araya llamó a la comunidad a disfrutar de las celebraciones con responsabilidad: "Queremos que la gente venga tranquila, que la gente pueda disfrutar. Hacemos el llamado a que venga, que concurra, pero con la prudencia que eso también amerita", expresó.

La habilitación de esta unidad forma parte de un despliegue nacional que contempla 12 comisarías temporales en sectores que concentran una importante afluencia de público durante las Fiestas Patrias, como fondas y ramadas.

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