Tarjeta Banco de Materiales: Este es el ahorro mínimo que debes tener para postular

14 sept. 2026 - 15:00 hrs.

La Tarjeta Banco de Materiales para Jefas de Hogar es un nuevo beneficio del Minvu que permite financiar mejoras de baja complejidad en viviendas. Entre las alternativas están la reparación de techumbres y baños, y la instalación o reposición de cierres y rejas.

Para acceder a la ayuda económica, con la que se busca beneficiar a más de 25 mil mujeres, existe un requisito clave: contar con un ahorro mínimo depositado antes del cierre de la postulación en BancoEstado, Caja Los Andes, Coopeuch o Scotiabank.

Este es el ahorro mínimo que debes tener para postular

Los montos se miden en UF y dependen del tipo de reparación que se quiera hacer. Para este llamado, se considera el valor de la UF al 1 de enero de 2026: $39.732.

En el caso del ahorro mínimo:

Para arreglar el techo o el baño, se exige tener 1 UF de ahorro.

Para instalar o reponer cierres y rejas se deberá contar con un ahorro mínimo de 2 UF ($79.464).

En cuanto a los pagos, el beneficio contempla:

Hasta 25 UF ($993.000) para reparación de techumbres

para reparación de techumbres Hasta 15 UF ($595.980) para baños

para baños Hasta 40 UF ($1.589.280) para cierres y rejas.

El subsidio no financia mano de obra, servicios de construcción ni transporte de materiales.

¿Qué otros requisitos contempla el beneficio?

Entre los requisitos también está ser mujer jefa de hogar mayor de 18 años, tener nacionalidad chilena o residencia definitiva y tener un grupo familiar acreditado en el Registro Social de Hogares.

Además, la postulante debe ubicarse entre el 70% y el 100% de la calificación socioeconómica del RSH y ser propietaria de una única vivienda, o que esta pertenezca a uno de los integrantes de su grupo familiar.

La vivienda debe cumplir condiciones específicas, como estar en una localidad urbana de más de 5.000 habitantes, tener un avalúo fiscal de hasta 2.000 UF y una antigüedad mínima de cinco años.

Las postulaciones se hacen completamente en línea utilizando ClaveÚnica. El llamado está abierto entre el 10 de septiembre y el 9 de octubre de 2026.