Reo muere tras intentar escapar de cárcel de Talca disfrazado de gendarme

14 sept. 2026 - 08:54 hrs.

¿Qué pasó?

Un interno de 35 años falleció luego de intentar escapar de la cárcel de Talca utilizando un uniforme de Gendarmería. El hecho ocurrió durante la noche del domingo y actualmente se encuentra en investigación.

De acuerdo con los antecedentes entregados, el reo logró burlar los controles de seguridad y llegar hasta el cierre perimetral del recinto, donde fue divisado por un funcionario de Gendarmería que intentó detener su avance.

Según explicó el fiscal Pedro Salgado, “hizo caso omiso de esto (al funcionario), para luego intentar descender desde el muro perimetral, haciendo uso el funcionario de Gendarmería de su arma de servicio, realizando un disparo, para luego caer desde altura el interno, provocando lesiones que derivaron en su fallecimiento”, detalló a La Tercera.

El sujeto habría caído desde una altura de aproximadamente ocho metros, y fue trasladado posteriormente hasta el Hospital de Talca debido a la gravedad de sus lesiones, donde falleció.

Los antecedentes preliminares también dan cuenta de que el interno habría sustraído un uniforme de Gendarmería y utilizado esta vestimenta durante su intento de fuga, logrando llegar hasta una torre de vigilancia ubicada hacia el exterior del recinto.

El fiscal Pedro Salgado quedó a cargo de la investigación y encargó las diligencias a la Brigada de Homicidios de la PDI. Paralelamente, Gendarmería realiza una indagatoria interna para esclarecer cómo el interno logró burlar los controles de seguridad.

Las circunstancias exactas en que se produjo la caída y el disparo se mantienen bajo investigación, mientras la Fiscalía y la PDI realizan las diligencias para determinar cómo ocurrió el procedimiento que terminó con la muerte del interno.