Encuentran muerto a gendarme en dependencias institucionales: Investigan las causas de su fallecimiento

04 sept. 2026 - 13:02 hrs.

¿Qué pasó?

Un funcionario de Gendarmería del Subdepartamento de Servicios Especializados falleció durante la mañana de este viernes en dependencias institucionales ubicadas en las cercanías de la cárcel Santiago 1, en la comuna de Santiago.

Se trata de instalaciones donde pernoctan funcionarios de Gendarmería que viven fuera de Santiago y que se encuentran destinados a trabajar en la capital.

A través de un comunicado, Gendarmería confirmó y lamentó el fallecimiento del funcionario, señalando que el hecho ocurrió en dependencias institucionales de la Región Metropolitana.

De acuerdo con antecedentes preliminares, el uniformado habría participado durante la noche en un bingo realizado en el lugar. Posteriormente se produjo su fallecimiento.

Investigan las causas de su muerte

“Precisar que el uniformado habría fallecido, presumiblemente, por causas naturales, sin intervención de terceros. Sin embargo, se está a la espera de los peritajes correspondientes, por parte del Servicio Médico Legal, para determinar las razones de su muerte”, informaron desde la institución.

“Asimismo, la institución penitenciaria, instruyó una investigación interna para contribuir con el esclarecimiento de los hechos y entregó los antecedentes disponibles al Ministerio Público, entidad que ordenó a los organismos especializados, efectuar las diligencias pertinentes”, agregaron.

Finalmente, Gendarmería comunicó que profesionales de su área psicosocial informaron lo ocurrido a los familiares del funcionario y les entregaron apoyo y contención.

“Junto con lamentar lo sucedido, profesionales del área psicosocial de Gendarmería, comunicaron lo ocurrido a los familiares del funcionario, entregándoles contención y apoyo en este difícil momento”, concluyeron desde la institución.