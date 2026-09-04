Hasta $21 millones brutos: Este es el salario mensual de altos funcionarios del Banco Central tras reajuste

04 sept. 2026 - 12:16 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno oficializó un incremento del 14,4% en las remuneraciones de los integrantes del Consejo del Banco Central.

La medida quedó ratificada a través del Decreto Supremo N° 700, firmado por el Presidente José Antonio Kast y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el cual establece que la remuneración mensual base de los consejeros pasa a ser de $11.721.502, frente a los $10.245.008 fijados en el decreto anterior.

El decreto mantiene los porcentajes por asignación de responsabilidad y dedicación exclusiva aplicados en periodos anteriores:

Presidenta (Rosanna Costa): Recibe un 80% adicional sobre el sueldo base, lo que eleva su monto bruto mensual de $18.441.014 a $21.098.704 .

. Vicepresidente: Con un 60% adicional, su remuneración bruta asciende de $16.392.013 a $18.754.403 .

. El resto de consejeros: Obtienen un 50% extra, por lo que su ingreso mensual sube de $15.367.512 a $17.582.253 brutos.

Según Emol, este ajuste salarial responde al artículo 10 de la Ley Orgánica Constitucional del instituto emisor, que exige definir los sueldos en función de las rentas que perciben los altos ejecutivos de la banca privada.

Para ello, una comisión conformada por tres exautoridades del Banco Central formuló la propuesta que sirvió de base para el decreto.

El alza del 14,4% contrasta significativamente con el periodo 2020-2025. Durante esos años, la remuneración base de las autoridades solo subió un 3%, una cifra muy por debajo de la inflación acumulada.

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