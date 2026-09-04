Amago de incendio obliga a suspender las clases en el Liceo de Aplicación: Bomberos encontró elementos asociados al fuego

04 sept. 2026 - 12:07 hrs.

¿Qué pasó?

Las clases fueron suspendidas este viernes en el Liceo de Aplicación de Santiago luego de que se registrara un amago de incendio al interior del establecimiento.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, un grupo de encapuchados habría prendido fuego a basureros ubicados en uno de los baños, generando una importante emanación de humo que motivó el llamado a Bomberos.

Según información recabada en el lugar, fueron docentes del establecimiento quienes inicialmente controlaron las llamas. Cercanos al caso señalaron además que lo que se estaba quemando correspondería a “evidencia”.

De acuerdo con Emol, hasta el recinto llegó personal de Bomberos para revisar la emergencia. El teniente de la 11ª Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Humberto Delucchi, confirmó el hallazgo de elementos relacionados con el inicio del fuego.

“Preliminarmente nosotros encontramos elementos... No podría decirle la cantidad de botellas, solamente puedo informar que encontramos objeto portador de fuego no identificado”, sostuvo.

Retiro de los estudiantes

A raíz del humo y como medida preventiva para proteger a la comunidad educativa, las autoridades determinaron el retiro de la totalidad de los alumnos y la suspensión de las actividades.

La emergencia no dejó personas lesionadas y, según los antecedentes disponibles, tampoco se registraron daños estructurales de gravedad.

Una vez finalizado el trabajo de los equipos de emergencia, el tránsito en el perímetro del establecimiento pudo ser normalizado.