Buscan trabajadores para las fondas de Fiestas Patrias: Sueldos rondan los $70.000 diarios

04 sept. 2026 - 12:00 hrs.

A solo semanas de que arranquen las celebraciones de Fiestas Patrias en el Parque O'Higgins, los fonderos ya se encuentran instalando sus estructuras y preparando los últimos detalles para recibir al público.

El recinto se ha transformado en un importante punto de búsqueda de empleo para quienes necesitan generar ingresos extra en un contexto económico complejo.

Entre las fondas tradicionales que aún mantienen puestos disponibles destaca la de la "Grandiosa Bertita", una de las más icónicas del lugar.

¿Cuántos cupos hay y cuánto se puede ganar?

La fonda dispondrá de cerca de 70 cupos laborales en total. Entre los perfiles requeridos se encuentran parrilleros (mínimo tres personas con experiencia previa), personal para la preparación de papas fritas, coperos y garzones.

Por su parte, la fonda "Terremoto 9.0", proveniente de la región del Maule, también mantiene inscripciones abiertas para completar su equipo de entre 60 y 70 trabajadores. Maximiliano, representante del recinto, detalló que se necesitan personas para la caja, atención en la barra de terremotos, cocina y parrillas.

Según se detalló, el pago promedio puede variar entre los $50.000 y $70.000 diarios, a lo que se suman montos significativos en propinas, especialmente en el caso de la atención de mesas.

Los requisitos

A diferencia de años anteriores, la contratación en el Parque O'Higgins cuenta con respaldo formal y normado.

Los fonderos enfatizaron que todas las contrataciones se realizan bajo un contrato de trabajo formal, el cual incluye seguro de accidentes laborales desde el inicio hasta el fin de cada jornada, respetando además los turnos con alimentación incluida (desayuno y almuerzo).

Los requisitos para postular son:

Cédula de identidad vigente (chilenos o extranjeros) con fotocopia por ambos lados.

Certificado de antecedentes al día.

Certificado de residencia.

Dos fotos tamaño carné (en el caso de la fonda de la Bertita).

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