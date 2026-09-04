"Deducimos que fue negligencia": Familia de pasajero fallecido en estación Pajaritos responsabiliza a Metro

04 sept. 2026 - 11:19 hrs.

Wilmer Quispe, ciudadano peruano de 38 años, murió el pasado miércoles tras ser arrollado por un tren en la estación Pajaritos de la Línea 1 del Metro. El hombre llevaba más de una década viviendo en Chile, tenía una hija de 19 años y trabajaba en el rubro gastronómico.

El día del accidente, Quispe se trasladaba desde Curacaví junto a su esposa y su hermana. Según los antecedentes de la investigación, el fatal desenlace se habría producido luego de una confusión al momento de ingresar al andén.

La confusión que terminó en tragedia

De acuerdo con las cámaras de seguridad, Quispe bajó las escaleras y observó un tren detenido en el lado opuesto. La presencia de los marcos correspondientes a las puertas de andén habría provocado que creyera que el convoy se encontraba en el sector donde él estaba.

Las imágenes muestran que el pasajero corrió para intentar abordar el tren que veía frente a él. Sin embargo, en ese instante ingresó otro convoy, que lo arrolló y provocó su muerte de forma instantánea.

El relato de su hermano

Rogelio Quispe, hermano de la víctima, relató lo ocurrido y entregó detalles de los últimos momentos de Wilmer. “Le dijo a mi hermana y su señora: ‘Síganme, que el tren está llegando’. Él bajó rapidito y empezó a entrar al ladito de esas mamparas que dejaron”, indicó a Chilevisión.

El familiar señaló que, a su juicio, todo pudo deberse a una equivocación provocada por la configuración del lugar. “Deducimos que fue una equivocación, porque no había una valla de contención un poco más adelante, qué sé yo”, sostuvo.

Familia apunta a una presunta negligencia

Rogelio Quispe además responsabilizó a Metro por lo ocurrido y cuestionó la señalización existente en el sector. “Deducimos que fue negligencia de Metro, por no señalizar bien”, afirmó.

Actualmente, en la estación Pajaritos se encuentran en proceso de instalación las puertas de andén destinadas a impedir que los pasajeros ingresen a las vías.