Alerta desde Argentina: Criminales compran terrenos en zonas fronterizas de la Patagonia para controlar pasos ilegales hacia Chile

04 sept. 2026 - 10:26 hrs.

¿Qué pasó?

Una advertencia sobre el actuar de organizaciones criminales en la Patagonia fue expuesta ante el Senado chileno. Autoridades argentinas aseguraron que grupos delictivos han adquirido terrenos cercanos a la frontera con Chile con el objetivo de controlar rutas y pasos no habilitados.

El antecedente fue presentado por el Ministerio Público argentino durante una sesión de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta realizada en la región de Magallanes.

Según explicó el fiscal general interino de la Unidad Fiscal de Río Gallegos, Julio Zárate, el trabajo conjunto con las policías chilenas permitió detectar organizaciones que buscaban utilizar estos sectores para trasladar mercancía ilegal y cometer otros delitos, entre ellos tráfico de cigarrillos y trata de personas.

“Las organizaciones (criminales) compraban las estancias argentinas para justamente tener el paso del otro lado chileno. Y si no hubiera sido por la colaboración en el equipo de los drones chilenos, no hubiéramos podido verificar por dónde se realizaban este tipo de pasaje o rutas alternativas”, aseveró.

Gobierno descarta una alerta activa en las fronteras

Según consignó Radio Bío Bío tras realizar consultas al Gobierno, desde el Ministerio de Seguridad señalaron que actualmente no existe una alerta de este tipo registrada en las fronteras chilenas. De todas formas, indicaron que se trabaja en el reforzamiento y monitoreo de la zona.

Por su parte, el seremi de Bienes Nacionales, Nicolás Yunge, explicó que el Estado no cuenta con mecanismos administrativos para intervenir en compraventas de terrenos realizadas entre privados.

“Cuando tenemos compraventas entre privados, sean limítrofes o no, nosotros no tenemos absolutamente ninguna injerencia. No existe nada, ningún artículo, que establezca que se deba hacer una consulta a Bienes Nacionales o algo, sobre la compraventa de bienes particulares. Mucho nosotros no podemos hacer”, afirmó.