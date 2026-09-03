Giro en caso de Camilo Huerta: Tribunal aclara que no fijó un Oxxo como domicilio para su arresto y que hubo un error

03 sept. 2026 - 14:35 hrs.

¿Qué pasó?

Un giro tuvo durante este jueves el caso de Camilo Huerta, luego de que se aclarara la confusión generada en torno al domicilio donde debe cumplir su medida cautelar de arresto domiciliario total.

Durante la mañana se conoció que Carabineros había acudido a una dirección ubicada en Avenida Irarrázaval, en Ñuñoa, para fiscalizar el cumplimiento de la medida. Sin embargo, dicha dirección correspondía a un local comercial y no al domicilio del exchico reality.

De acuerdo con los nuevos antecedentes, la dirección habría sido consignada de manera errónea en un documento enviado por el tribunal a Carabineros, aparentemente debido a un error de tipeo.

Camilo Huerta sí estaba cumpliendo el arresto domiciliario

Carabineros recibió inicialmente un documento del tribunal que indicaba la dirección que debía fiscalizar. Esa información correspondía al local comercial ubicado en Avenida Irarrázaval.

Sin embargo, Huerta había entregado otra dirección durante la audiencia, correspondiente a un domicilio ubicado en la comuna de Estación Central, donde ha permanecido cumpliendo su arresto domiciliario.

De hecho, durante la mañana una patrulla de Carabineros acudió hasta ese domicilio y comprobó que Huerta se encontraba en el lugar.

La defensa de Huerta reaccionó con molestia ante la información inicial sobre un supuesto incumplimiento, debido a que, según sostienen, su representado siempre había informado el domicilio de Estación Central.

Tribunal habría enviado una dirección equivocada

La situación se habría originado porque Carabineros recibió posteriormente una modificación de domicilio. Según los antecedentes expuestos, el 2 de septiembre la institución recibió documentación con la dirección de Estación Central.

El propio abogado de Huerta, Rodrigo Núñez, cuestionó la confusión y aseguró que el domicilio de su representado no había cambiado:

"Ese domicilio no ha cambiado, no ha variado, ¿ya?. Por lo tanto, entiendo que hay un error por parte de los funcionarios de Carabineros en ir a verificar si él está en otro domicilio en Ñuñoa. Hay 70 detenidos, 74 detenidos inicialmente, algunos con más de un domicilio, y me imagino que ese cúmulo de información que fue confundiendo por parte de, no tan solo del tribunal, sino también de los funcionarios, pero Camilo no lo ha incumplido, está en su casa, ha estado hasta 2 semanas en su casa".

La defensa adelantó que analizará eventuales acciones luego de conversar con Huerta durante la jornada, debido a que la información inicial daba cuenta de un supuesto incumplimiento de una medida cautelar que, según los antecedentes posteriormente conocidos, no se habría producido.

Fiscalía y Carabineros continúan con las diligencias

La confusión también generó interrogantes respecto de cómo se produjo el error en la documentación. De acuerdo con lo informado durante la cobertura, la dirección consignada inicialmente habría formado parte de antecedentes previos de la investigación, pero no correspondería al domicilio que Huerta entregó durante la audiencia.

De esta manera, el caso tuvo un giro respecto de la información conocida inicialmente: Camilo Huerta no habría incumplido su arresto domiciliario y la dirección del local comercial habría surgido de una confusión en la información entregada a Carabineros.

La defensa, en tanto, evalúa los pasos a seguir por el episodio y el eventual error que provocó la fiscalización en una dirección que no correspondía al domicilio donde Huerta cumple su medida cautelar.