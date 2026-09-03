Vozinha asoma como titular en próximo partido de Colo Colo: Debutaría ante Huachipato por el Torneo Nacional

03 sept. 2026 - 15:10 hrs.

Vozinha ya tuvo su debut con Colo Colo, en el triunfo frente a Unión Española por la Copa Chile. Sin embargo, aún no ha podido ver minutos por el Torneo Nacional.

Sin embargo, esto podría terminar, ya que esta semana el director técnico de los albos, Fernando Ortiz, habría probado un equipo con el destacado portero de Cabo Verde como titular.

¿Vozinha estará frente a Huachipato?

El siguiente desafío del Cacique es este domingo 6 de septiembre contra Huachipato a las 17:00 horas en el Estadio CAP de Talcahuano.

Según el periodista deportivo de Mega, Marcelo González, el "Tano" se habría inclinado por el arquero que disputó el último Mundial para afrontar este cotejo en la octava región, dándole un descanso a Gabriel Maureira, que venía atajando en el Torneo Nacional.

Además, el estratega probó una línea de 4 al fondo con Arturo Vidal como uno de los centrales.

Colo Colo es puntero exclusivo del campeonato

Colo Colo está puntero de la competición con 52 unidades y le sacó 16 a sus dos más cercanos perseguidores, Universidad Católica y Universidad de Chile, que tienen 36.

Por otra parte, Huachipato suma 24 puntos, aunque su último encuentro con Coquimbo fue suspendido una vez que su arquero se viera afectado por bombas de estruendo cuando su equipo iba ganando por la cuenta mínima.

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