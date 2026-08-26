Llegó su esperado debut: Colo Colo salta a la cancha con Vozinha para enfrentar a Unión Española

26 ag. 2026 - 20:37 hrs.

Colo Colo enfrenta desde las 20:30 horas de este miércoles a Unión Española en el cierre de la fase de grupos de la Copa Chile. El encuentro está marcado por el debut del portero Vozinha.

El flamante refuerzo de los albos es parte del equipo titular, luego de varias semanas de incertidumbre y tras el triunfo de su equipo en el Superclásico el domingo recién pasado.

El esperado debut de Vozinha en Colo Colo

En un comienzo se pensó que el debut de Vozinha podía ser en el cotejo que el Cacique disputó con O'Higgins en el Torneo Nacional, el que terminó en empate 2 a 2 en el Estadio Monumental.

Sin embargo, su presencia en la cancha se postergó hasta este miércoles por Copa Chile, competición en la que los de Macul ya están clasificados a la siguiente fase, no así su rival, Unión Española, que marcha último con 4 puntos.

La 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥 de los albos para el partido por la Copa Chile ante Unión Española, es presentada por @jugabet_cl 🤟🏻⚪️⚫️ pic.twitter.com/iRsEsTmrEp — Colo-Colo (@ColoColo) August 26, 2026

El guardameta de Cabo Verde viene de hacer una gran Copa del Mundo, siendo figura en varios partidos, por ejemplo, contra Argentina.

Tras finalizar la competición internacional, se especuló que el arquero que cumplió 40 años en junio podía dar el salto, incluso, a algún club europeo o de Medio Oriente. No obstante, Colo Colo adelantó las negociaciones con el jugador, las que finalmente dieron frutos.

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