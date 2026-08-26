Aseguran que Lucas Assadi pasó los exámenes médicos en Suecia: Sería presentado pronto en su nuevo equipo

26 ag. 2026 - 18:02 hrs.

Tras todo el revuelo que generó su abrupta salida de Universidad de Chile en vísperas del Superclásico, el volante ofensivo Lucas Assadi estaría a detalles de sellar su traspaso al AIK de Suecia.

Así lo reportó Expressen, portal deportivo del país nórdico, que dijo que el jugador pasó sin inconvenientes los exámenes médicos de rigor y habría acordado los términos para estampar su firma en el contrato.

Será presentado pronto en su nuevo equipo

Frente a este panorama, el citado medio apuntó que el chileno sería presentado dentro de los próximos días como flamante fichaje del club, anuncio que podría realizarse antes del fin de semana.

En lo deportivo, el AIK marcha sexto en la liga sueca con 28 puntos y este domingo enfrenta al sublíder Hammarby en uno de los derbis de la capital Estocolmo.

Temporada irregular en la "U"

Assadi tuvo un año irregular en la Universidad de Chile. Al inicio de la temporada, el volante sumó algunos minutos, pero no fue determinante como en el segundo semestre de 2025, cuando lideró a la "U" para llegar a semifinales de la Copa Sudamericana.

En un momento, el técnico Fernando Gago decidió no darle minutos, por lo que su puesto fue ocupado por el joven futbolista Ignacio Vásquez, quien incluso fue figura en el Clásico Universitario.

En las últimas semanas, el canterano de los laicos volvió a la titularidad y comenzó a mostrar destellos de buen fútbol. Si bien no pudo marcar goles, dejó buenas sensaciones en lo futbolístico.

Justo cuando subía su nivel y a días del Superclásico con Colo Colo, el AIK de Suecia se puso en contacto con su representante y selló su fichaje, por lo que el futbolista no formó parte del plantel que terminó perdiendo 2 a 1 con Colo Colo el domingo pasado en el Estadio Nacional.

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