La "U" denuncia a Javier Correa por realizar gesto obsceno tras Superclásico en el Estadio Nacional

25 ag. 2026 - 17:46 hrs.

El domingo pasado, Colo Colo consolidó su buen momento futbolístico al vencer por 2 a 1 a la Universidad de Chile en condición de visita. Con este resultado, los albos llegaron a 49 puntos y le sacaron 13 a los laicos en la lucha por el título en el Torneo Nacional.

Sin embargo, el encuentro no estuvo exento de polémica. Esto es porque uno de los protagonistas del Cacique, Javier Correa (que anotó el segundo gol de su equipo), realizó un gesto obsceno que quedó captado en más de un registro.

Al finalizar el cotejo, los jugadores de la visita se encontraban celebrando en la cancha. Todo iba bien, hasta que en un momento el delantero llevó a cabo un gesto interpretado como ofensivo, lo que le podría valer un nuevo castigo.

La denuncia de la "U" a Javier Correa

Según el periodista deportivo de Mega, Marcelo González, los azules denunciaron finalmente a Correa al Tribunal de Disciplina, por lo que se espera que el futbolista sea citado en los próximos días.

No obstante, el panorama no es muy alentador para el delantero albo, puesto que cuenta con prontuario. Es más, en este mismo campeonato recibió una dura sanción que lo mantuvo alejado de las canchas.

En caso de que se acoja la denuncia y se resuelva castigar al jugador, este podría ser sancionado con 1 a 3 partidos en la recta final del Torneo Nacional.

Colo Colo tendrá dos importantes desafíos esta semana. El primero de ellos es contra la Unión Española por Copa Chile el miércoles a las 20:30 horas. Por otro lado, el domingo jugará de local frente a Audax Italiano a las 17:30 horas, con la intención de sumar tres unidades y continuar su camino al título.

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