Tras 10 años fuera de servicio: El histórico Puente Los Carros prepara su regreso en Santiago

25 ag. 2026 - 18:35 hrs.

¿Qué pasó?

Después de una década sin funcionamiento, el Puente Los Carros, estructura que conecta las comunas de Santiago y Recoleta sobre el río Mapocho, se prepara para una nueva etapa. Las autoridades anunciaron la adjudicación de las obras que permitirán reparar y reforzar la infraestructura, con el objetivo de recuperar este importante punto de conexión entre dos sectores comerciales de la capital.

El inicio de los trabajos está proyectado para la última semana de septiembre de 2026 y contempla una inversión superior a los $873 millones. La intervención considera mejoras estructurales, nuevos sistemas de seguridad, iluminación y accesibilidad universal.

El puente, que permanece cerrado desde septiembre de 2016 debido al deterioro de su infraestructura y las incivilidades registradas en el sector, conecta la Vega Central y el Mercado de Abasto Tirso de Molina con el Mercado Central, por lo que su recuperación busca facilitar nuevamente el desplazamiento de miles de personas.

¿Qué pasará con el Puente Los Carros?

El proyecto contempla una renovación integral de la estructura. Entre las principales obras se encuentra la reparación y reforzamiento de la estructura metálica, especialmente de las vigas inferiores y del anclaje norte.

También se repondrán las barandas y otros elementos que fueron dañados producto del vandalismo registrado durante los años en que el puente permaneció cerrado.

La superficie también será modificada. El proyecto contempla reemplazar el actual adocreto y relleno por una solución de hormigón liviano y losa colaborante, además de realizar un tratamiento anticorrosivo y pintar toda la estructura metálica.

Nuevas medidas de seguridad

Uno de los puntos centrales de la intervención será mejorar las condiciones de seguridad del lugar. El proyecto contempla la instalación de cámaras de vigilancia, altoparlantes y micrófonos, además de una nueva iluminación LED que permitirá mejorar las condiciones del puente y sus accesos.

También se incorporarán tótems informativos destinados a destacar la historia y el valor patrimonial de esta estructura.

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, señaló que la fiscalización en el sector será reforzada una vez que el puente vuelva a funcionar.

¿Cuánto demorará en estar listo?

Las obras fueron adjudicadas a ADEL Construcciones SpA por un monto superior a $873 millones y tendrán un plazo de ejecución de 210 días corridos.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, el inicio de los trabajos está proyectado para la última semana de septiembre de 2026.

Actualmente, el proyecto cuenta con la aprobación del Concejo Municipal y el decreto correspondiente se encuentra en revisión de la Dirección de Obras Municipales (DOM).

El puente será peatonal

En una primera etapa, el renovado Puente Los Carros estará destinado exclusivamente al tránsito peatonal. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, señaló que también se analiza cómo ordenar el uso del espacio en los alrededores, descartando por ahora la entrega de nuevas patentes para comercio en la vía pública en ese punto.

La idea es que la recuperación del puente permita reforzar la conexión entre los principales centros comerciales del sector y, al mismo tiempo, evitar que el espacio vuelva a deteriorarse.

Aunque todavía no existe un horario definitivo, Desbordes adelantó que el puente podría funcionar durante un horario extendido en el día. La posibilidad planteada por el alcalde es que opere aproximadamente entre las 06:00 de la mañana y las 23:00 horas. Durante la noche, en tanto, podría permanecer cerrado como medida preventiva de seguridad.

Además, se contempla la presencia de guardias permanentes, aunque las condiciones y horarios definitivos todavía deben ser establecidos.

Una conexión que busca recuperar su función original

El Puente Los Carros es considerado un punto relevante para la conexión entre Santiago y Recoleta, especialmente por su cercanía con algunos de los principales mercados y centros comerciales de la zona.

Tras permanecer cerrado durante diez años, las autoridades esperan que la renovación permita recuperar su función como paso peatonal y, al mismo tiempo, proteger la infraestructura patrimonial.

La intervención contempla no solo reparar los daños acumulados durante años, sino también incorporar nuevas medidas para evitar que el puente vuelva a quedar inutilizado por deterioro o incivilidades.