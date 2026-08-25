Eligen a la mejor empanada de 2026: La ganadora corresponde a una panadería de la comuna de Santiago

25 ag. 2026 - 16:39 hrs.

¿Qué pasó?

A pocas semanas de que comiencen las celebraciones de Fiestas Patrias en el país, la Asociación Gremial de Industriales del Pan (Indupan), en conjunto con la Federación Chilena de la Industria del Pan (Fechipan) y la Revista PanArte, llevó a cabo la esperada quinta edición de su concurso anual para coronar a la "Mejor Empanada Dieciochera 2026".

En esta versión del certamen compitieron cerca de 100 locales y panaderías. Tras una rigurosa primera fase de evaluación, un jurado experto llevó a cabo una cata a ciegas con las 15 preparaciones finalistas.

En este proceso se ponderaron criterios clave de la gastronomía tradicional chilena: la calidad y frescura de los ingredientes, la humedad y sazón del pino, el punto exacto de horneado de la masa, el aroma característico y la estética del producto.

El podio dieciochero de 2026

La gran vencedora del certamen fue la Panadería Antofagasta, ubicada en la comuna de Santiago, la cual obtuvo la máxima puntuación del panel evaluador tras destacar en cada uno de los aspectos analizados.

Desde la directiva de Indupan expresaron que este triunfo representa "un reconocimiento a la perseverancia, la tradición y, sobre todo, al inconfundible sabor de un plato que define la identidad de un país".

El cuadro de honor de la competencia capitalina quedó de la siguiente manera:

1° Lugar: Panadería Antofagasta (comuna de Santiago).

2° Lugar: Empanadería Don Lucho (comuna de Conchalí).

3° Lugar: Panadería Zunino (comuna de Pudahuel).

El triunfo de la Panadería Antofagasta la sitúa como una parada obligatoria para los amantes de las empanadas de pino para las celebraciones dieciocheras de este año.

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