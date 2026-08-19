Fonda "Corazón de Chile" en Ñuñoa: Estos serán los artistas y precios del show

19 ag. 2026 - 19:30 hrs.

¿Qué pasó?

A poco más de un mes para el inicio de las Fiestas Patrias, la comuna de Ñuñoa lanzó su tradicional fonda "Corazón de Chile" y reveló el cartel completo de artistas que se presentarán en su edición 2026.

El evento, pensado para toda la familia, contará con juegos típicos, una amplia oferta gastronómica, concursos de cueca e incluso un circo.

Junto con esto, por las noches el Parque Estadio Nacional se convertirá en un escenario que recibirá a destacados artistas nacionales e internacionales.

¿Qué artistas se presentan en la fonda Corazón de Chile?

El municipio ya confirmó a los artistas que se presentarán durante los cuatro días de celebraciones de la fonda, que será animada por la presentadora Eva Gómez junto a José Antonio Neme, conductor del matinal de Mega, Mucho Gusto.

Entre los artistas que acompañarán las celebraciones se encuentran Santa Feria, Los Vásquez, Los Prisioneros a través de la voz de Miguel Tapia, Jere Klein, Antonio Ríos, Reina Isabel, Sigrid Alegría, Caña Brava, Sinergia junto a la Tía Pucherito, Pibes Chorros, El Legado de Zalo y la Gran Magia Tropical, además de otros músicos que serán anunciados en las próximas semanas.

"Para nosotros, esta fonda significa celebrar a nuestro país, pero también una forma de festejar como solemos hacerlo en Ñuñoa. Este es un encuentro diverso, con artistas para todas las edades, y lo más importante: seguro y tranquilo", señaló el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel.

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Fechas y precios

La fonda Corazón de Chile se realizará el 17, 18, 19 y 20 de septiembre en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana.

Las entradas se adquieren a través del sistema Ticket Pro y tendrán un valor general de $12.000 más cargo por servicio.

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