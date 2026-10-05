Suspenden audiencia de preparación de juicio oral de Manuel Monsalve: Habría sido notificado fuera de plazo

05 oct. 2026 - 10:14 hrs.

¿Qué pasó?

La audiencia de preparación de juicio oral de Manuel Monsalve fue suspendida este lunes en el Centro de Justicia, instancia que estaba programada para comenzar durante esta jornada.

La suspensión se habría producido debido a que el exsubsecretario del Interior habría sido notificado fuera de plazo respecto de la audiencia, situación que impidió que esta se desarrollara como estaba previsto.

Monsalve había llegado durante la mañana hasta el Centro de Justicia para participar de la instancia, en la que se debía comenzar a revisar las pruebas que Fiscalía y defensa buscan presentar en el eventual juicio oral.

¿Cuántos años de cárcel iba a pedir la Fiscalía?

El exsubsecretario enfrenta una acusación por los delitos de violación y abuso sexual. El Ministerio Público solicita una pena de 14 años y dos días de cárcel, correspondientes a 10 años y un día por violación y 4 años y un día por abuso sexual.

La preparación de juicio oral constituye una instancia en la que se revisan los antecedentes y pruebas que serán presentados por las partes durante el eventual juicio. En este caso, la Fiscalía contempla 89 testigos, 106 pruebas documentales y 21 peritos.

Dentro de los testigos considerados por el Ministerio Público se encuentran el expresidente Gabriel Boric, la exministra Carolina Tohá y Luis Cordero, quien posteriormente reemplazó a Monsalve en el cargo. También figuran trabajadores del restaurante donde se inició parte de la jornada investigada, funcionarios policiales, un taxista y el recepcionista del Hotel Panamericano.

Los antecedentes expuestos previamente señalan que los hechos investigados corresponden al 22 de septiembre, mientras que la denuncia fue presentada 20 días después. La acusación contempla hechos relacionados con una salida a comer al restaurante Ají Seco Místico, un posterior traslado en taxi y el ingreso al Hotel Panamericano.

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