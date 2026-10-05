Día clave para Manuel Monsalve: Hoy comienza la preparación de su juicio oral por presunta violación y abuso sexual

05 oct. 2026 - 07:53 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes comenzará en el Centro de Justicia la audiencia de preparación de juicio oral contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, acusado por los delitos de violación y abuso sexual. La instancia es clave para determinar qué pruebas serán incorporadas al eventual juicio oral, que se estima podría desarrollarse en marzo de 2027.

Monsalve salió cerca de las 6:30 horas desde su domicilio en Viña del Mar, donde cumple arresto domiciliario total, y se trasladó hasta Santiago para participar de la audiencia. La exautoridad ha reiterado su inocencia y pretende defender su versión de los hechos durante el proceso judicial.

Fiscalía solicita 14 años de cárcel

En su acusación, el Ministerio Público solicita que Monsalve sea condenado a 10 años y un día de cárcel por el delito de violación y a 4 años y un día por el delito de abuso sexual, sumando una pena total de 14 años y dos días.

Durante la audiencia de preparación se comenzarán a revisar los antecedentes que tanto la Fiscalía como la defensa pretenden utilizar durante el juicio. Entre ellos se encuentran registros de video, conversaciones de WhatsApp y documentación relacionada con la investigación.

En concreto, la Fiscalía contempla 89 testigos, 106 pruebas documentales y 21 peritos. Dentro de la lista de testigos aparecen el expresidente Gabriel Boric, la exministra Carolina Tohá y Luis Cordero, quien posteriormente reemplazó a Monsalve en el cargo.

También están considerados trabajadores del restaurante donde se inició parte de la jornada investigada, funcionarios policiales, el taxista que trasladó a Monsalve y la denunciante hasta el sector donde posteriormente se dirigieron, además del recepcionista del Hotel Panamericano.

Una audiencia clave antes del eventual juicio oral

Los hechos que originaron la acusación corresponden al 22 de septiembre, mientras que la denuncia fue presentada 20 días después. De acuerdo con los antecedentes expuestos durante la audiencia, la investigación contempla una salida a comer al restaurante Ají Seco Místico, un posterior traslado en taxi y el ingreso al Hotel Panamericano.

Según lo expuesto en la transmisión, los lugares mencionados coinciden en las versiones entregadas por la denunciante y por Monsalve, aunque existen diferencias respecto de las versiones sobre lo ocurrido.

La audiencia de preparación también constituye una instancia en la que el Ministerio Público puede ofrecer un procedimiento abreviado. Esta alternativa implicaría que el imputado reconociera responsabilidad por los hechos y aceptara una condena distinta a la que se solicita en la acusación.

Sin embargo, de acuerdo con lo informado durante la jornada, es considerada una opción poco probable. Si Monsalve rechaza esa posibilidad, continuará la revisión de los antecedentes y las pruebas que eventualmente serán utilizadas en el juicio oral, cuya realización se estima para marzo de 2027

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