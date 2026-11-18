18 nov. 2026 - 20:15 hrs.

¿Qué pasó?

Un video grabado en el Metro de Milán, Italia, volvió a poner el nombre de Luis Baeza Cáceres, recordado por interpretar a "Albertito" en la serie juvenil chilena BKN.

Usuarios de redes sociales lo identificaron como uno de los hombres que aparecen en un enfrentamiento con un fotógrafo que denuncia la presencia de carteristas.

El video

Las imágenes fueron difundidas por Bilal Ragab, conocido como el "fotógrafo anti carteristas". En el registro se le ve enfrentando a un grupo de presuntos ladrones mientras hace sonar un silbato y grita "pickpocket".

Al notar que estaban siendo grabados, dos hombres con marcado acento chileno lo confrontaron. "No me grabí, sapo y la...", lanzó uno de ellos, en medio de insultos y amenazas. Ante la situación, Ragab pidió a las personas que estaban cerca que avisaran a la policía.

Tras la viralización del video, usuarios señalaron que uno de los sujetos sería Baeza. No es la primera vez que el fotógrafo registra un enfrentamiento de este tipo: meses antes había difundido otro episodio con un presunto carterista de acento chileno, quien, según el medio que informó sobre el caso, lo habría amenazado y escupido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bilal Ragab (@bilal_ragab1)

Los otros antecedentes vinculados a Baeza

En junio de 2023, Baeza fue detenido en Barcelona, España, luego de que se difundiera un video en el que aparecía aparentemente sacando un objeto del bolso de una mujer en el Metro, mientras mantenía uno de sus brazos cubierto por una chaqueta.

Según el medio local Principal, policías de los Mossos d'Esquadra lo identificaron en la estación Verdaguer de la línea 4. El registro había sido publicado por la cuenta "Patrulla Ciudadana en Barcelona".

Antes, en 2018, también había sido detenido en Santiago por un caso de robo en el Metro. Su detención fue declarada ilegal porque no se logró acreditar un delito en la última ocasión en que había sido visto en el lugar. Solo fue formalizado por receptación, por tener una Tarjeta Nacional Estudiantil robada.

Interpol explica cómo operan los chilenos en el extranjero

El subcomisario Álex Varela Romero, de Interpol Santiago, explicó que "esta persona corresponde a uno de los tantos connacionales que viajan por el mundo con el propósito de cometer delitos en otros países", señaló.

Sobre cómo estas personas pueden salir de Chile, aclaró que la policía no puede impedirlo si no existe una restricción legal vigente. Sin embargo, cuando son investigadas en el extranjero, la institución entrega los antecedentes disponibles para facilitar su identificación.

Varela también describió una característica que han detectado en estos grupos: algunos evitarían cometer delitos en Chile antes de viajar para mantener un buen perfil migratorio.

"Durante su estadía en Chile, su etapa de formación, ellos no cometen delitos en Chile, con el propósito de poder mantener un buen perfil de migrante, ya sea para ir a Estados Unidos, Europa o Asia", explicó.

"Son grupos que se arman temporalmente, que se caracterizan por tener una muy buena planificación, conocimiento territorial, que les permita cometer delitos, reducir especies o almacenarlas y luego enviarlas a Chile por distintos canales", detalló.