18 nov. 2026 - 07:43 hrs.

¿Qué pasó?

Un brusco cambio de escenario meteorológico enfrentará Santiago en los próximos días, pasando desde la inestabilidad atmosférica y las precipitaciones cordilleranas hacia un episodio de calor extremo que llevará los termómetros hasta los 35°C a mitad de la próxima semana.

Así lo proyectó el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, durante su reporte en Meganoticias Amanece, donde detalló cómo evolucionarán las temperaturas en la capital tras despedir las últimas opciones de chubascos locales.

Para este miércoles 18 de noviembre, la ciudad mantendrá un ambiente templado con nubosidad parcial y una máxima estimada en 26°C, mientras que para el jueves 19 se espera una jornada con extremas de 13°C y 24°C, marcada por un aumento de nubosidad durante la tarde y chubascos acotados principalmente a la cordillera y sectores de mayor relieve que rodean la cuenca.

El fin de semana de transición y el salto a los 35°C

De acuerdo con el pronóstico del especialista, a partir del viernes 20 de noviembre se despeja por completo cualquier opción de lluvia en la Región Metropolitana, dando paso a una transición gradual hacia el calor intenso.

Viernes 20 : Cielo mayormente estable, con una mínima de 12°C, poniendo fin a más de una semana de ola de calor nocturna, y una máxima de 25°C.

: Cielo mayormente estable, con una mínima de 12°C, poniendo fin a más de una semana de ola de calor nocturna, y una máxima de 25°C. Sábado 21 : Nubosidad parcial, extremas de 12°C y 23°C, viento sur en la tarde que refrescará el ambiente, pero con índices de radiación extrema.

: Nubosidad parcial, extremas de 12°C y 23°C, viento sur en la tarde que refrescará el ambiente, pero con índices de radiación extrema. Domingo 22: Comienza el aumento en las temperaturas más notorio con escasa nubosidad, mínima de 12°C y máxima de 27°C.

Ya iniciada la próxima semana, el ascenso será sostenido hasta alcanzar su punto máximo a mitad de semana, con registros propios del pleno verano: 30°C proyectados para el lunes, 32°C para el martes y un peak de 35°C para el miércoles.

"El miércoles 35°C, para ser bien preciso, es lo que vamos a tener en mitad de la próxima semana. Ahí es derechamente veraniego, una jornada de verano intenso", advirtió Leyton, agregando que la sensación térmica dependerá de que la humedad ambiental se mantenga baja durante esa jornada.