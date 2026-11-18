18 nov. 2026 - 08:15 hrs.

¿Qué pasó?

Si estás buscando un notebook, un monitor o componentes para renovar tu computador sin gastar de más, PC Factory anunció una venta especial de liquidación que promete atraer a los amantes de la tecnología.

¿Dónde y cuándo será el evento?

La actividad se realizará presencialmente en su sucursal de Manuel Montt 170, en la comuna de Providencia, donde habrá descuentos en distintos productos disponibles en stock.

Pero ojo con las fechas: el evento tendrá dos jornadas y la primera estará reservada para un grupo de compradores.

Este miércoles 18 de noviembre se desarrollará una preventa exclusiva para clientes de PC Factory. Para acceder a ella, se debe haber realizado una compra mínima de $50.000 en la tienda durante los últimos 12 meses.

En tanto, este jueves 19 de noviembre la liquidación estará abierta a todo público. Ambas jornadas comenzarán a las 09:30 horas.

Entre las categorías disponibles figuran notebooks, además de monitores de alta resolución y componentes para armar o mejorar un equipo.

¿Qué se debe tener en cuenta al momento de comprar?

Si quieres comprar, ten en cuenta lo siguiente antes de entusiasmarse con las ofertas:

Segunda selección: Todos los productos incluidos en esta venta son de segunda selección.

Todos los productos incluidos en esta venta son de segunda selección. Límite por cliente: Máximo 10 productos en total, 1 unidad por ID de producto y un tope de $3.000.000.

Máximo 10 productos en total, 1 unidad por ID de producto y un tope de $3.000.000. Identificación requerida: Debes presentar tu cédula de identidad original o pasaporte.

Debes presentar tu cédula de identidad original o pasaporte. Compra garantizada: Todos los artículos cuentan con la garantía legal respaldada por nuestro servicio técnico.

Se puede pagar en efectivo, con tarjeta de débito o crédito (sin promociones bancarias de cuotas sin interés).

Quienes quieran conocer más detalles sobre los productos y la actividad pueden revisar la información publicada en el sitio web oficial de la compañía.

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