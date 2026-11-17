17 nov. 2026 - 12:59 hrs.

¿Qué pasó?

La Comisión Nacional de Energía (CNE) anunció una rebaja de hasta 4,4% en promedio para las cuentas de luz en gran parte del país para el próximo año 2027.

Esto según el informe técnico preliminar del Precio Nudo Promedio (PNP), lo que representará una rebaja en las boletas para 13 de las 16 regiones de Chile.

¿Por qué bajarán las cuentas de luz?

Según el informe, la disminución se debe a dos razones: la primera es que el precio del dólar proyectado para el semestre pasado fue más alto que el dólar real, lo que generó un saldo a favor que ahora se descuenta de las tarifas.

Y la segunda es que terminan los contratos de generación de 2008 y 2010, que costaban cerca de US$100 por MWh, los que serán reemplazados por contratos de las licitaciones de 2022, 2023 y 2025, con un promedio de US$67 por MWh.

La rebaja de 4,4% corresponde a un promedio calculado a nivel país, por lo que cada región tendrá una baja distinta en sus boletas eléctricas.

¿Qué regiones tendrán mayor rebaja?

Las regiones que tendrán mayores rebajas son las del norte, específicamente las de Antofagasta (11%), Atacama (10,2%) y Arica y Parinacota (9,9%).

En cuanto a la zona centro, la región de Valparaíso disminuirá en 8,5%, la de Coquimbo un 8,4%, mientras que la Metropolitana solamente bajará un 4%.

Las regiones que tendrán aumento en sus cuentas de luz

Ahora bien, habrá tres regiones que registrarán un alza en las cuentas de luz. Estas son Los Ríos, Los Lagos y Magallanes, que tendrán un aumento de 6%, 4,7% y 2,4%, respectivamente.

Tanto en Los Ríos como en Los Lagos, el alza se debe al retraso en las obras de la línea de transmisión Cautín–Ciruelos. Por otro lado, en Magallanes se debe a que la región no está conectada al Sistema Eléctrico Nacional, así que sus precios varían de diferente forma.

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