Gobierno anuncia rebaja en las cuentas de la luz para trece regiones del país: Bajarán un 4,3% en promedio

15 oct. 2026 - 11:04 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de Energía, Ximena Rincón, anunció que las cuentas de la luz bajarán un 4,3% en promedio a nivel nacional durante 2027. De acuerdo con las proyecciones preliminares, la disminución beneficiaría a 13 de las 16 regiones del país.

La autoridad explicó que la cifra corresponde a un promedio nacional, por lo que la variación dependerá de cada región. Mientras algunas zonas registrarían rebajas de hasta un 11%, otras enfrentarían alzas en sus tarifas eléctricas.

¿En qué regiones bajarían las cuentas de la luz?

Las mayores disminuciones se proyectan para las regiones del norte del país. Antofagasta tendría una rebaja del 11%, seguida de Atacama, con un 10%, y Arica y Parinacota, con un 9,9%.

En Tarapacá, en tanto, la disminución llegaría al 7,4%; mientras que en la Región Metropolitana, las cuentas de la luz bajarían un 4% en promedio.

La ministra Rincón explicó que el principal factor detrás de esta proyección es el término de contratos de suministro eléctrico más caros, lo que permitiría una disminución en el precio promedio de la generación de energía.

¿En qué regiones subirían las cuentas de la luz?

Pese a la rebaja proyectada a nivel nacional, tres regiones registrarían aumentos en sus cuentas durante 2027.

En el caso de Los Ríos y Los Lagos, el incremento se relaciona con el retraso en las obras de ampliación de la línea de transmisión Cautín-Ciruelos, situación que afecta la infraestructura energética de la zona. Magallanes, por su parte, tiene un sistema eléctrico que no está conectado al Sistema Eléctrico Nacional, por lo que sus tarifas se regulan de manera independiente.

La ministra precisó que los antecedentes son preliminares y que se espera contar con información confirmada durante noviembre.

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