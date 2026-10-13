Tarjeta Banco de Materiales 2.0 "Tu Casa a Tu Pinta": Revisa los requisitos, montos y la fecha de postulación

13 oct. 2026 - 15:00 hrs.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) presentó oficialmente la versión 2.0 del programa Tarjeta Banco de Materiales "Tu Casa a Tu Pinta", iniciativa que entrega financiamiento para la compra de insumos de reparación, seguridad y mejoramiento en viviendas de todo el país.

En conversación con Mega, el ministro de la cartera, Iván Poduje, detalló las importantes mejoras operativas de esta edición, la cual ampliará su cobertura tras escuchar los reclamos y solicitudes del primer proceso.

"La verdad es que ha sido un éxito completo, pero así como fue tan exitosa, nos dijeron: 'era para jefas de hogar, ¿y los hombres por qué no? Era para casa, ¿y los departamentos qué pasa?'", explicó el secretario de Estado sobre las motivaciones para renovar el programa.

Las principales novedades de la versión 2.0

A raíz de las observaciones recibidas, el Minvu ajustó los criterios de selección e incorporó tres cambios fundamentales para que más familias puedan acceder:

Inclusión de jefes de hogar : El beneficio ya no es exclusivo para mujeres jefas de hogar.

: El beneficio ya no es exclusivo para mujeres jefas de hogar. Apertura para departamentos : Se sumaron los inmuebles en propiedades en edificios, además de las casas.

: Se sumaron los inmuebles en propiedades en edificios, además de las casas. Ampliación en el Registro Social de Hogares (RSH) : El tramo de vulnerabilidad socioeconómica ahora abarca desde el 40% hasta el 90% del RSH.

: El tramo de vulnerabilidad socioeconómica ahora abarca desde el 40% hasta el 90% del RSH. Nuevos rubros de reparación: Se sumaron materiales para pisos (piso flotante, porcelanato, cerámica) y sistemas de seguridad.

Requisitos para postular

Según confirmó el titular de Vivienda, los postulantes deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Ser mayor de 18 años y figura de jefe o jefa de hogar.

y figura de jefe o jefa de hogar. Estar dentro del 40% al 90% del Registro Social de Hogares.

Registro Social de Hogares. Que la vivienda (casa o departamento) posea un avalúo fiscal igual o menor a 100 millones de pesos.

de pesos. Residir en una ciudad o localidad con una población superior a 5.000 habitantes.

Opciones de financiamiento, ahorro y montos otorgados

El beneficio opera bajo la modalidad de un código QR o saldo canjeable tanto en grandes cadenas como en comercios de barrio. Para acceder, los seleccionados deben contar con un ahorro previo en su cuenta de vivienda:

Reparación de techo (Ahorro: 1 UF): Asigna hasta $1.000.000 para arreglos de filtraciones, techumbres o tejas dañadas.

(Ahorro: 1 UF): Asigna hasta $1.000.000 para arreglos de filtraciones, techumbres o tejas dañadas. Mejoramiento de baño (Ahorro: 1 UF): Otorga hasta $613.000 para renovación de grifería y artefactos sanitarios.

(Ahorro: 1 UF): Otorga hasta $613.000 para renovación de grifería y artefactos sanitarios. Cambio de pisos (Ahorro: 1 UF): Entrega hasta $613.000 para piso flotante, porcelanato o cerámica.

(Ahorro: 1 UF): Entrega hasta $613.000 para piso flotante, porcelanato o cerámica. Cierre perimetral y seguridad (Ahorro: 2 UF): La alternativa de mayor cobertura financia hasta $1.600.000. Según destacó el ministro Poduje, representa "la joyita" del programa, permitiendo instalar o subir rejas, reforzar portones o sumar cámaras.

Fechas y canal de postulación

El ministro Poduje confirmó que el proceso de postulación iniciará el 9 de noviembre y se extenderá hasta el 9 de diciembre de 2026, mientras que los resultados se darán a conocer durante el mes de febrero de 2027.

El trámite se realiza de forma 100% digital en el portal minvu.cl utilizando ClaveÚnica. Respecto al proceso, la autoridad recomendó a los interesados "que postulen con tiempo y con calma", recordando que el código QR otorgado permitirá realizar las compras directamente en los establecimientos adheridos de cada ciudad.