27 nov. 2026 - 16:00 hrs.

Los afiliados a Fonasa que necesiten realizarse un tratamiento dental por caries pueden acceder a una atención integral con precio fijo conocido desde antes mediante el Bono PAD de Diagnóstico, Prevención y Obturación para un diente, prestación que agrupa en un solo paquete la evaluación clínica, radiografías, higiene bucal y la tapadura de la pieza afectada.

Este beneficio está disponible en clínicas y centros privados que tengan convenio vigente con Fonasa, permitiendo cubrir todo el procedimiento sin cobros adicionales por insumos o complicaciones derivadas de la intervención.

¿Cuánto debo pagar por este Bono PAD dental?

De acuerdo con el arancel 2026 publicado por Fonasa, el valor total de esta prestación dental llega a $98.900, monto del cual el sistema público financia una parte importante:

Copago del paciente: $59.340 (valor final que debe pagar el afiliado).

(valor final que debe pagar el afiliado). Préstamo médico de Fonasa: Quienes no cuenten con el dinero total al momento de emitir el bono pueden solicitar un préstamo equivalente al 50% del copago, es decir, $29.670.

¿Qué prestaciones incluye el paquete?

La cobertura contempla lo siguiente:

Evaluación y radiografías : Examen de salud oral y radiografías bite wing o periapicales obligatorias para detectar caries activas.

: Examen de salud oral y radiografías bite wing o periapicales obligatorias para detectar caries activas. Limpieza y prevención : Control de higiene oral, destartraje supragingival y/o subgingival, limpieza bucal, fluoración en boca completa y aplicación de sellantes o flúor barniz si se requiere tratamiento mínimamente invasivo.

: Control de higiene oral, destartraje supragingival y/o subgingival, limpieza bucal, fluoración en boca completa y aplicación de sellantes o flúor barniz si se requiere tratamiento mínimamente invasivo. Tapadura (obturación): Restauración de un diente con composite o resina compuesta en todas las caras afectadas, incluyendo los insumos necesarios y la cobertura de eventuales complicaciones posteriores.

¿Quiénes pueden acceder y cómo se tramita?

Para utilizar este Bono PAD dental es necesario pertenecer a los tramos B, C o D de Fonasa y cumplir con las siguientes condiciones:

Edad : Tener entre 12 años y 34 años, 11 meses y 29 días , y presentar lesiones de caries en una o más piezas dentales.

: Tener entre , y presentar lesiones de caries en una o más piezas dentales. Orden médica y pago: Tras asistir a la primera evaluación visual donde el cirujano dentista confirma las caries y emite la orden con el código correspondiente, el establecimiento en convenio entregará el Programa de Atención de Salud para que sea valorizado y pagado en cualquier sucursal de Fonasa antes de iniciar el procedimiento.

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