Fonasa ofrece Bono PAD dental para evaluación, higiene y tapadura de diente: ¿Cuánto debo pagar?
- Por Felipe Gallardo
Los afiliados a Fonasa que necesiten realizarse un tratamiento dental por caries pueden acceder a una atención integral con precio fijo conocido desde antes mediante el Bono PAD de Diagnóstico, Prevención y Obturación para un diente, prestación que agrupa en un solo paquete la evaluación clínica, radiografías, higiene bucal y la tapadura de la pieza afectada.
Este beneficio está disponible en clínicas y centros privados que tengan convenio vigente con Fonasa, permitiendo cubrir todo el procedimiento sin cobros adicionales por insumos o complicaciones derivadas de la intervención.
¿Cuánto debo pagar por este Bono PAD dental?
De acuerdo con el arancel 2026 publicado por Fonasa, el valor total de esta prestación dental llega a $98.900, monto del cual el sistema público financia una parte importante:Ir a la siguiente nota
- Copago del paciente: $59.340 (valor final que debe pagar el afiliado).
- Préstamo médico de Fonasa: Quienes no cuenten con el dinero total al momento de emitir el bono pueden solicitar un préstamo equivalente al 50% del copago, es decir, $29.670.
¿Qué prestaciones incluye el paquete?
La cobertura contempla lo siguiente:
- Evaluación y radiografías: Examen de salud oral y radiografías bite wing o periapicales obligatorias para detectar caries activas.
- Limpieza y prevención: Control de higiene oral, destartraje supragingival y/o subgingival, limpieza bucal, fluoración en boca completa y aplicación de sellantes o flúor barniz si se requiere tratamiento mínimamente invasivo.
- Tapadura (obturación): Restauración de un diente con composite o resina compuesta en todas las caras afectadas, incluyendo los insumos necesarios y la cobertura de eventuales complicaciones posteriores.
¿Quiénes pueden acceder y cómo se tramita?
Para utilizar este Bono PAD dental es necesario pertenecer a los tramos B, C o D de Fonasa y cumplir con las siguientes condiciones:
- Edad: Tener entre 12 años y 34 años, 11 meses y 29 días, y presentar lesiones de caries en una o más piezas dentales.
- Orden médica y pago: Tras asistir a la primera evaluación visual donde el cirujano dentista confirma las caries y emite la orden con el código correspondiente, el establecimiento en convenio entregará el Programa de Atención de Salud para que sea valorizado y pagado en cualquier sucursal de Fonasa antes de iniciar el procedimiento.