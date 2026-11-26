26 nov. 2026 - 07:00 hrs.

Con diciembre a la vuelta de la esquina y los gastos extra que golpean el presupuesto del hogar por las compras de fin de año, miles de adultos mayores y jubilados esperan el depósito del Aguinaldo de Navidad, un apoyo estatal diseñado para reforzar sus ingresos sin necesidad de postular.

Según la información compartida por ChileAtiende y el Instituto de Previsión Social (IPS), este beneficio económico se entrega de forma automática junto con la pensión de diciembre a quienes se encuentran en calidad de pensionados al 30 de noviembre de 2026; el monto se paga íntegro, sin que se le descuenten impuestos ni cotizaciones de salud o previsión.

¿Cuánto dinero recibirán los pensionados?

El monto del Aguinaldo de Navidad 2026 se compone de una cifra base fija más un monto extra por cada carga familiar acreditada hasta fines de noviembre:

Monto base: $29.055 para cada persona pensionada que cumpla con los requisitos legales.

que cumpla con los requisitos legales. Aumento por carga: $16.415 adicionales por cada familiar a cargo acreditado al 30 de noviembre de 2026 (si reciben pensión de sobrevivencia, no se genera este pago extra, salvo que reciban pensión de orfandad, ya que en ese caso se consideran carentes de renta).

al 30 de noviembre de 2026 (si reciben pensión de sobrevivencia, no se genera este pago extra, salvo que reciban pensión de orfandad, ya que en ese caso se consideran carentes de renta). Un solo aguinaldo por persona: quienes reciban más de una pensión, subsidio o indemnización tienen derecho únicamente a un aguinaldo (y si además trabajan en el sector público como funcionarios de planta o a contrata, solo accederán al diferencial respecto del monto estatal).

¿Qué pensionados tienen derecho al pago?

Acceden automáticamente al beneficio quienes, al 30 de noviembre de 2026, reciban una pensión en alguna de las siguientes modalidades o instituciones:

Instituto de Previsión Social (IPS): beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU), Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) o Subsidio de Discapacidad.

AFP o compañías de seguro s: siempre que reciban la PGU, Aporte Previsional Solidario (de Vejez o Invalidez) o cuenten con garantía estatal.

s: siempre que reciban la PGU, Aporte Previsional Solidario (de Vejez o Invalidez) o cuenten con garantía estatal. Fuerzas Armadas y de Orden: pensionados de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional ( Capredena ) y de la Dirección de Previsión de Carabineros ( Dipreca ).

) y de la Dirección de Previsión de Carabineros ( ). Accidentes del trabajo: pensionados bajo la Ley N° 16.744 a cargo del Instituto de Seguridad Laboral (ISL) o de una mutualidad de empleadores.

o de una mutualidad de empleadores. Otros regímenes: beneficiarios de ex cajas de previsión, del ex Servicio de Seguro Social y de las leyes de reparación Rettig y Valech.

Quienes tengan dudas sobre su situación previsional o el pago de diciembre pueden realizar consultas directamente a través del call center 101 de ChileAtiende o al +56 4 4236 20 00 desde el extranjero.