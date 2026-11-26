26 nov. 2026 - 05:00 hrs.

¿Qué pasó?

A 17 meses de la paralización de las obras del nuevo Hospital de Linares, la Contraloría Regional del Maule tomó razón del término unilateral y anticipado del contrato con la constructora Astaldi. La resolución permitirá avanzar hacia una nueva licitación para completar el proyecto, que registra un 30% de avance.

La empresa se retiró del proyecto en julio de 2025 y, desde entonces, el Servicio de Salud Maule se ha encargado del resguardo del recinto. El subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, explicó que la nueva licitación permitirá concretar el 70% de las obras pendientes.

“Esta es una muy buena noticia, y refleja el intenso trabajo que desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales y el Servicio de Salud local hemos realizado desde que llegamos para destrabar este proyecto”, señaló.

Hospital de Linares: nueva licitación para completar las obras

Por su parte, la ministra de Salud, May Chomali, destacó que la resolución permitirá reiniciar los procesos para licitar la continuidad de los trabajos.

El hospital contempla más de 94.500 metros cuadrados, 329 camas, ocho pabellones y un servicio de urgencia. Se proyecta que beneficie a unas 270 mil personas.

Antes de una nueva adjudicación, el proyecto debe pasar por una reevaluación ante el Sistema Nacional de Inversiones. Además, se solicitó una auditoría independiente para validar el avance físico y financiero de la construcción.

Se estima que las siguientes etapas, hasta la adjudicación y formalización de un nuevo contrato, podrían tomar al menos 15 meses.

En paralelo, la Contraloría mantiene sumarios vigentes en el Servicio de Salud Maule por actuaciones objetadas durante el proceso de término anticipado del contrato. También inició en 2026 una investigación más amplia sobre el acuerdo, que continúa en desarrollo.