24 nov. 2026 - 12:00 hrs.

¿Qué pasó?

Las personas afiliadas a Fonasa pueden acceder a una intervención quirúrgica para tratar las hemorroides mediante el Bono PAD, modalidad que permite conocer de antemano el valor de una prestación y los gastos asociados al procedimiento.

De acuerdo con los valores informados, la cirugía de hemorroides tiene un costo total de $825.160. El copago corresponde a $412.580 y el préstamo alcanza un 64% del valor de la prestación, equivalente a $264.050.

¿Qué incluye el bono PAD?

El Bono PAD contempla los honorarios de todo el equipo profesional requerido, los días de hospitalización, el derecho a pabellón, los medicamentos e insumos utilizados durante la hospitalización y todas las prestaciones necesarias para resolver integralmente la patología.

Además, incluye la atención hasta 15 días después del egreso del paciente, lo que considera los controles postoperatorios, la reparación de lesiones involuntarias y el tratamiento de las complicaciones más frecuentes. En caso de presentarse alguna de estas últimas, también se cubren el diagnóstico, tratamiento y hospitalización que se requieran.

¿En qué consiste la cirugía de hemorroides?

Las hemorroides son venas inflamadas dentro del ano que pueden desarrollarse tanto interna como externamente. Se trata de una de las patologías colorrectales más frecuentes y, cuando provocan dolor, sangrado abundante o se encuentran inflamadas o endurecidas, puede recomendarse su extirpación quirúrgica.

La intervención se conoce como hemorroidectomía y consiste en retirar las hemorroides o venas inflamadas que provocan molestias. Según información proporcionada por centros de salud, el procedimiento tiene una duración aproximada de 60 a 90 minutos y se realiza bajo anestesia general o espinal.

La cirugía es de carácter ambulatorio y, dependiendo del caso, también pueden utilizarse técnicas con químicos o láser para tratar esta patología.

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