24 nov. 2026 - 11:32 hrs.

¿Qué pasó?

Una falla eléctrica registrada durante la mañana de este martes afectó el funcionamiento de la Línea 5 del Metro de Santiago, lo que obligó a realizar trabajos para recuperar el servicio.

Paulina del Campo, gerente de Comunicaciones y Sostenibilidad de Metro, explicó que el problema se presentó a las 06:15 horas en un sector de la vía cercano a la estación Pedrero.

De acuerdo a la ejecutiva, la avería se originó por una "pérdida de aislación en cables eléctricos" que suministran energía a los trenes.

"Se volvió a presentar un problema similar"

Según explicó, el inconveniente ya había ocurrido la noche anterior y fue reparado. Sin embargo, "se volvió a presentar un problema similar en un sector cercano".

Del Campo indicó que los equipos realizaron una reparación temporal y desconectaron la alimentación habitual para utilizar otro alimentador. La medida buscó "evitar que pueda haber reincidencias”.

La representante de Metro adelantó que durante la noche retomarán "un mantenimiento integral de este sector, para ya recuperar la alimentación normal".

Además, aseguró que esto permitirá "funcionar normalmente con la línea durante el día".

"Pedimos, por supuesto, todas las disculpas, porque sabemos los inconvenientes que esto genera en todas las personas", concluyó.

Interrupción de Línea 5

La interrupción mantuvo cerradas durante una hora y media ocho estaciones de Línea 5, desde Rodrigo de Araya hasta Vicente Valdés.

El servicio operó entre Plaza de Maipú y Ñuble, mientras que la combinación en Vicente Valdés permaneció suspendida.

El problema llevó a que se dispusieran buses de apoyo de Red Movilidad que operan por Vicuña Mackenna, es decir, en paralelo al trazado afectado del Metro.

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