24 nov. 2026 - 11:11 hrs.

Quedan solo horas para conocer quién se llevará la corona de Miss Universo 2026. En la antesala de la final, la representante chilena, Dominga López, compartió un mensaje a través de sus redes sociales, donde manifestó su entusiasmo y tranquilidad de cara a la última instancia del certamen.

“Y llegó el gran día. Meses de trabajo culminan hoy. Estoy contenta y tranquila. Voy a darlo todo por esa corona. ¡VAMOS CHILE!

Durante las presentaciones preliminares, López ha destacado en las pasarelas por su elegancia al desfilar, convirtiéndose en una de las representantes que buscará avanzar hasta las últimas etapas de la competencia.

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¿Cómo se elige a la ganadora de Miss Universo?

El proceso de selección contempla distintas etapas. Primero se desarrolla la fase preliminar, que incluye entrevistas privadas con el jurado y presentaciones en traje de baño y traje típico. En esta instancia se evalúan aspectos como la personalidad, la comunicación verbal y la proyección de las candidatas.

Posteriormente, las participantes avanzan a la semifinal, donde el jurado vuelve a evaluar su desempeño, considerando criterios como la elegancia, la presentación escénica y la capacidad comunicativa. Esta etapa define a las cinco finalistas, quienes deberán enfrentar las últimas preguntas del certamen.

Finalmente, en la ronda decisiva, las candidatas responden preguntas en vivo frente al público y al panel calificador.

¿Cuándo y dónde ver la final de Miss Universo?

La final de esta 75.ª versión de Miss Universo será transmitida en exclusiva por Mega a partir de las 21:00 horas, inmediatamente después de Meganoticias Prime.

La transmisión será conducida por Julio César Rodríguez y contará con los comentarios de Carolina de Moras, Edgardo Navarro y Scarlette Hermosilla.

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