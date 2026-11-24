24 nov. 2026 - 10:54 hrs.

¿Qué pasó?

Metro de Santiago informó la mañana de este martes el cierre de dos estaciones de la Línea 1 producto de una emergencia médica.

Las paradas que no están operativas son Hernando de Magallanes y Los Domínicos, ubicadas en la comuna de Las Condes. Es decir, el trayecto está solo disponible entre San Pablo y Manquehue.

La información fue dada a conocer a las 10:29 horas. Según la empresa, el restablecimiento del servicio completo podría tardar más de una hora.

Cabe destacar que Metro ha debido cerrar en dos ocasiones, la noche del lunes y mañana de este martes, algunas estaciones de la Línea 5, debido a fallas técnicas en las vías.

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488.

También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.

Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.

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