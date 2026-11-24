24 nov. 2026 - 10:47 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra investigando el presunto secuestro de una mujer en la comuna de Independencia, Región Metropolitana.

De acuerdo a la información preliminar, la víctima habría sido obligada a subir a un vehículo por sujetos que descendieron de un automóvil.

¿Cómo ocurrió el presunto secuestro en Independencia?

La mujer salía de un inmueble ubicado en calle Benzanilla y se disponía a abordar un automóvil que había solicitado mediante una aplicación de transporte.

El seremi de Seguridad Pública de la Región Metropolitana, Juan Andrés Barrientos, detalló que "dos ciudadanos extranjeros fueron a abordar un vehículo de aplicación y aparentemente aparece un vehículo que se encontraba estacionado", relató la autoridad.

Luego, explicó que desde ese automóvil descendieron sujetos que "proceden con fuerza e intimidación a subir esta persona al vehículo y trasladarla desde el sector".

PDI investiga presunto secuestro

Barrientos señaló que las diligencias buscan esclarecer lo ocurrido y establecer la dinámica de los hechos, aunque enfatizó que la principal preocupación es la seguridad de la mujer.

"Son diligencias que se encuentran en desarrollo. Como gobierno nosotros estamos preocupados, primero que todo, por la integridad y la seguridad de la persona, con la finalidad de poder esclarecer los hechos y tener la dinámica completa", sostuvo.

Desde el Ministerio Público y la PDI indicaron que se trata de un procedimiento en desarrollo.