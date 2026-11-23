23 nov. 2026 - 10:00 hrs.

¿Qué pasó?

Aunque el Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez comenzó a pagarse en septiembre de 2026, no todas las familias recibirán el dinero durante este año. Un grupo de beneficiarios tendrá que esperar hasta después del 15 de marzo de 2027 para obtener el aporte de $30.000 por cada niño o niña.

La fecha de pago depende de cuándo nació el menor y de la situación de su madre en el Registro Social de Hogares. Se trata de un beneficio que se entrega por una sola vez y que no requiere postulación.

¿Quiénes reciben el bono después de marzo de 2027?

Este segundo grupo está compuesto por niños y niñas nacidos entre el 2 de junio de 2026 y el 15 de marzo de 2027, cuya madre perteneciera, al 1 de junio de 2026, al 80% de los hogares más vulnerables según el Registro Social de Hogares.

En estos casos, la beneficiaria será la madre que figure en la inscripción de nacimiento del menor y el pago se realizará después del 15 de marzo de 2027.

En tanto, el primer grupo recibió el dinero desde el 11 de septiembre de 2026. Corresponde a niños y niñas que, al 1 de junio de ese año, tenían hasta 13 años y pertenecían al 80% de los hogares más vulnerables.

Es importante precisar que el aporte se entrega una sola vez por cada niño o niña. Por lo tanto, quienes ya recibieron los $30.000 en septiembre no volverán a obtener el beneficio en 2027.

¿Quiénes pueden recibir el Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez?

La entrega considera distintos grupos de beneficiarios, de acuerdo con los beneficios que reciben o su situación familiar:

Personas que reciben el Subsidio Familiar (SUF).

Beneficiarios de la Asignación Familiar o Asignación Maternal.

Personas con derecho al subsidio de discapacidad establecido en el artículo 35 de la Ley N.° 20.255.

Personas que reciben transferencias del subsistema Seguridades y Oportunidades.

El jefe o jefa de hogar, cuando el niño o niña no recibe ninguno de los beneficios anteriores.

También están incluidos los menores de hasta 13 años que se encuentren bajo cuidado alternativo familiar, ya sea con familias de acogida, familiares o adultos de confianza. Para ellos no se exige pertenecer a un determinado porcentaje de vulnerabilidad del Registro Social de Hogares.

¿Cómo se paga el bono de $30.000 por hijo?

El Instituto de Previsión Social (IPS) está a cargo de entregar el dinero. El proceso es automático, por lo que no es necesario postular: la persona beneficiaria se determina a partir de la información disponible en los registros administrativos del Estado.

El pago se realiza en una sola cuota mediante depósito en la Cuenta RUT. Quienes no tengan una pueden retirar el dinero presencialmente en BancoEstado, dentro de un plazo máximo de nueve meses desde la emisión del pago.

Para consultar si recibes el Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez, debes ingresar tu RUT y Clave Única en el sitio web de consulta del Bono de $30 mil por hijo.