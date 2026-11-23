23 nov. 2026 - 09:00 hrs.

El próximo martes 8 de diciembre se conmemorará el feriado de la Inmaculada Concepción, una de las dos fechas festivas que quedan en el calendario de 2026.

¿Es irrenunciable el feriado del 8 de diciembre?

Sin embargo, a diferencia de Navidad, esta jornada no tiene carácter de feriado irrenunciable, por lo que algunos trabajadores podrán desempeñar sus funciones con normalidad.

Esto significa que los trabajadores del comercio pueden cumplir sus jornadas laborales con normalidad, de acuerdo con las condiciones establecidas en sus contratos y la normativa vigente.

En cambio, el viernes 25 de diciembre, día de Navidad, sí es un feriado irrenunciable para los trabajadores del comercio, por lo que deberán descansar, salvo las excepciones que contempla la ley.

¿Qué feriados quedan en 2026?

De acuerdo con el calendario de feriados nacionales, las dos fechas que restan durante este año son:

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado irrenunciable).

De esta manera, diciembre tendrá dos jornadas festivas, pero solamente Navidad tendrá carácter de feriado irrenunciable.

Una vez finalizadas las celebraciones de fin de año, el próximo feriado nacional será el Año Nuevo, que se conmemorará el viernes 1 de enero de 2027.

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