23 nov. 2026 - 08:00 hrs.

Con la llegada de diciembre, miles de adultos mayores podrán recibir el Aguinaldo de Navidad para pensionados, un aporte económico que se paga junto con la pensión de fin de año y que busca ayudar a cubrir los gastos de esta celebración.

Para 2026, el beneficio contempla un monto base de $29.055 por persona, pero existe un grupo de pensionados que puede acceder a un dinero adicional de $16.415 por cada carga familiar acreditada, aumentando el total que recibirán.

¿Quiénes reciben el monto extra del Aguinaldo de Navidad?

El incremento de $16.415 está destinado a los pensionados que tengan cargas familiares acreditadas al 30 de noviembre de 2026 y que cumplan con las condiciones establecidas para acceder a este adicional.

De esta manera, una persona que tenga derecho al beneficio y cuente con una carga familiar que dé derecho al incremento podrá recibir un total de $45.470.

Cabe señalar que el monto base del aguinaldo es de $29.055 y se incrementa según la cantidad de cargas familiares que correspondan.

¿Quiénes pueden recibir el Aguinaldo de Navidad 2026?

Para acceder al aporte, las personas deben tener la calidad de pensionadas al 30 de noviembre de 2026 y pertenecer a alguno de los siguientes grupos previsionales:

Instituto de Previsión Social (IPS): personas que reciban la Pensión Garantizada Universal (PGU), la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) o el Subsidio de Discapacidad.

(PGU), la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) o el Subsidio de Discapacidad. Ex cajas de previsión o ex Servicio de Seguro Social.

Pensionados por accidentes del trabajo: beneficiarios de la Ley N.º 16.744, a través de una mutualidad o del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

Pensiones de reparación: personas beneficiarias de las leyes Valech y Rettig.

personas beneficiarias de las leyes Valech y Rettig. Pensionados de AFP o compañías de seguros: quienes tengan garantía estatal y reciban la PGU o el Aporte Previsional Solidario de Vejez o de Invalidez.

Dipreca y Capredena: pensionados de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile o de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional.

El pago se realiza automáticamente junto con la pensión de diciembre, por lo que no es necesario realizar una postulación.

¿Qué pasa si una persona recibe más de una pensión?

Las personas que reciben más de una pensión, subsidio o indemnización deben considerar que esto no significa que tengan derecho a cobrar varios aguinaldos.

Asimismo, existen condiciones especiales para quienes reciben Asignación Familiar por cargas que son beneficiarias de una pensión de sobrevivencia. En estos casos, el aporte se entrega en calidad de pensionado, sin el incremento por esas cargas, con excepción de las cargas con pensión de orfandad.

Por otra parte, quienes trabajan como funcionarios de planta o a contrata en el sector público y también reciben una pensión están sujetos a reglas especiales para determinar el monto que les corresponde.

¿El aguinaldo de Navidad tiene descuentos?

No. El aporte no es tributable ni imponible, por lo que no está sujeto a descuentos por impuestos, cotizaciones previsionales o de salud.

Es importante tener presente que quienes reciban el beneficio sin cumplir los requisitos deberán devolver cinco veces el monto percibido y podrían enfrentar sanciones administrativas e incluso penales.

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