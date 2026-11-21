21 nov. 2026 - 08:00 hrs.

Para recibir la Pensión Garantizada Universal (PGU) es necesario cumplir requisitos de edad, el nivel socioeconómico, el monto de la jubilación de la persona, el régimen previsional, entre otros aspectos.

En esa misma línea, también hay personas que no tienen derecho a recibir la PGU, ya que no cumplen los requisitos establecidos por el Instituto de Previsión Social (IPS).

¿Quiénes no tienen derecho a la PGU?

De este modo, las personas que no pueden recibir el pago de la PGU son las siguientes:

Personas que no han cumplido los 65 años: Para agilizar el proceso, el sistema acepta postulaciones desde los 64 años y 9 meses. Sin embargo, el pago de la PGU solo comienza una vez que la persona cumple 65 años, sin excepciones.

Para agilizar el proceso, el sistema acepta postulaciones desde los 64 años y 9 meses. Sin embargo, el pago de la PGU solo comienza una vez que la persona cumple 65 años, sin excepciones. Quienes integran el 10% de mayores ingresos: La PGU está pensada para el 90% de los hogares con menos recursos, de modo que las personas que forman parte del 10% más acomodado del país no pueden acceder a ella. Esta ubicación no se determina únicamente con el Registro Social de Hogares (RSH). Se utiliza el Puntaje de Focalización Previsional, un cruce de información que analiza los ingresos efectivos y las necesidades del grupo familiar.

La PGU está pensada para el 90% de los hogares con menos recursos, de modo que las personas que forman parte del 10% más acomodado del país no pueden acceder a ella. Esta ubicación no se determina únicamente con el Registro Social de Hogares (RSH). Se utiliza el Puntaje de Focalización Previsional, un cruce de información que analiza los ingresos efectivos y las necesidades del grupo familiar. Personas con una pensión base elevada: A medida que sube la pensión base de quien se jubila, el monto de la PGU va bajando de manera gradual. La normativa fija umbrales precisos:

A medida que sube la pensión base de quien se jubila, el monto de la PGU va bajando de manera gradual. La normativa fija umbrales precisos: Quienes tienen una pensión base de $789.139 o menos reciben el monto completo, de $231.732.

Quienes se ubican en el tramo intermedio reciben un monto variable.

Quienes tienen una pensión base de $1.252.602 o más no reciben el beneficio.

Personas que no cumplen el requisito de residencia: El beneficio exige un vínculo sólido con el país, por lo que no pueden recibirlo quienes se encuentren en alguna de estas situaciones:

El beneficio exige un vínculo sólido con el país, por lo que no pueden recibirlo quienes se encuentren en alguna de estas situaciones: Años de residencia insuficientes: no acreditar al menos 20 años viviendo en Chile, de forma continua o interrumpida, contados desde que se cumplieron los 20 años de edad.

no acreditar al menos 20 años viviendo en Chile, de forma continua o interrumpida, contados desde que se cumplieron los 20 años de edad. Ausencia reciente: no haber residido en el país por lo menos 4 de los 5 años previos a la fecha de postulación.

¿Desde qué edad se puede recibir más de $250 mil de la PGU?

A fines de 2027, el Instituto de Previsión Social (IPS) entregará al total de los beneficiarios de la PGU el monto máximo que, a la fecha, asciende a $250.275 y que actualmente reciben solo los jubilados de 75 años o más.

Es por eso que desde septiembre de este 2026 todas las personas que tengan 75 años o más están recibiendo el monto máximo de la PGU. Los beneficiarios de la PGU que estén por cumplir 75 años podrán recibir el nuevo monto desde el mes de su cumpleaños.

Desde septiembre de 2027 podrán recibir los $250.275 las y los pensionados que tengan 65 años o más, es decir, todos los beneficiarios de la PGU.

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