18 nov. 2026 - 08:00 hrs.

El Beneficio por Años Cotizados (BAC) es un aporte mensual que se suma directamente a las pensiones de vejez o invalidez de las personas de 65 años o más que cumplen con el mínimo de cotizaciones exigido por ley (10 años para mujeres y 20 años para hombres).

Aunque se entrega de forma automática junto con la jubilación, su continuidad está sujeta a una revisión mensual por parte del Instituto de Previsión Social (IPS).

Conocer las causales que detienen o ponen fin a este pago es fundamental para evitar sorpresas en el monto mensual de tu pensión.

¿Se puede extinguir, interrumpir o suspender el beneficio?

La normativa previsional distingue tres escenarios específicos en los que puedes dejar de recibir el BAC:

Extinción

El beneficio termina de manera definitiva en caso de fallecimiento de la persona titular. Al tratarse de un aporte personal asociado a la trayectoria laboral del pensionado, este no genera herencia ni se transfiere como pensión de sobrevivencia. Asimismo, el beneficio se extingue si la persona pierde su condición de invalidez (sin estar pensionada por vejez) o si pasa a ser titular de una pensión de retiro en Capredena o Dipreca.

Interrupción

El pago se detiene si permaneces fuera de Chile por más de 180 días —continuos o discontinuos— dentro de un mismo año calendario, contabilizado de enero a diciembre. Para volver a recibirlo, deberás acreditar tu regreso y permanencia en el país ante el IPS, sin derecho a pagos retroactivos por el período de ausencia.

Suspensión

El aporte se pausa si no cobras el beneficio durante 6 meses consecutivos. Si esto ocurre, puedes solicitar la reactivación del pago mediante videoatención o de manera presencial en una sucursal de ChileAtiende.

¿Qué pasa con la Garantía Estatal al recibir el BAC?

Un aspecto clave a considerar es la interacción de este aporte con otros beneficios del Estado. El BAC forma parte de tus ingresos previsionales mensuales. Por lo tanto, si al sumar esta compensación y otros beneficios a tu pensión autofinanciada el monto total alcanza o supera la pensión mínima garantizada, dejarás de recibir la Garantía Estatal.

La Garantía Estatal es un complemento que entrega el fisco únicamente cuando los ahorros previsionales propios no son suficientes para cubrir el piso mínimo legal. Dado que la normativa establece que siempre se otorga el beneficio de mayor monto, el BAC reemplaza a dicho complemento en caso de superar el umbral establecido.

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