¿Desde qué edad se puede cobrar el beneficio por años cotizados?

16 nov. 2026 - 14:00 hrs.

Los pensionados en Chile cuentan con un aporte económico adicional que busca mejorar sus ingresos durante la jubilación. Se trata del Beneficio por Años Cotizados (BAC), incorporado en la Reforma de Pensiones.

¿Desde qué edad se puede cobrar el beneficio?

Uno de los requisitos principales es tener 65 años o más. Según la información de ChileAtiende, solo desde esa edad se puede cobrar el beneficio.

Los pagos comenzaron en enero de 2026 para todas las personas que ya estaban pensionadas y tenían 65 años o más al 30 de noviembre de 2025.

¿A quiénes va dirigido el beneficio?

Este aporte está dirigido a personas que reciben una pensión de vejez o invalidez mediante una AFP o una compañía de seguros de vida.

También se exige un período mínimo de cotizaciones previsionales: 10 años para las mujeres y 20 años para los hombres.

Respecto al monto, se entrega 0,1 UF por cada 12 meses cotizados, con un límite de 2,5 UF mensuales, equivalente a 25 años de aportes.

En el caso de las mujeres, el mínimo de cotizaciones aumentará progresivamente. Desde enero de 2028 se exigirán 11 años, hasta alcanzar los 15 años en 2036.

¿Se debe realizar algún trámite para recibirlo?

No se debe realizar ningún trámite para recibirlo. El beneficio se concede automáticamente a quienes cumplen las condiciones establecidas, sin necesidad de postular.

Quienes deseen comprobar si les corresponde este aporte pueden consultar a través de ChileAtiende.

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