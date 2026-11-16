Todo por una partida de póker: Revelan el origen de la fatal balacera en discoteque del centro de Santiago

16 nov. 2026 - 13:43 hrs.

¿Qué pasó?

Una partida de póker ocurrida horas antes en otro punto de la capital fue el detonante de la violenta balacera registrada durante la madrugada de este lunes al interior y en las afueras de la discoteque Ibiza, ubicada en avenida Blanco Encalada con Bascuñán Guerrero, en la comuna de Santiago, hecho que dejó como saldo una persona fallecida y siete lesionadas.

Según los antecedentes reunidos por el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía y la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), todos los afectados en el episodio, cuatro hombres y cuatro mujeres de entre 20 y 40 años, son de nacionalidad colombiana.

De un juego de cartas a una ráfaga de disparos

De acuerdo con el relato de testigos y las primeras diligencias policiales, dos hombres que habían participado previamente en un juego de azar llegaron por separado hasta el local nocturno, recinto que los domingos funciona bajo la modalidad de arriendo para eventos privados y donde en ese momento se celebraba un cumpleaños.

Una vez en el interior de la fiesta, ambos sujetos retomaron la discusión que arrastraban desde la partida de cartas, escalando rápidamente hasta sacar armas y protagonizar un intercambio de disparos con ráfagas de más de 20 tiros, lo que provocó la huida de los asistentes y dejó a personas ajenas a la disputa alcanzadas por los proyectiles.

"Esto obedece a un enfrentamiento entre dos personas al interior de la discoteca, oportunidad en la cual se generan disparos. Existe una declaración preliminar que da cuenta de que las personas se habrían conocido con anterioridad y habrían llegado a este lugar desde otro sector, y eventualmente podría haber un juego de azar de por medio que habría motivado inicialmente esta disputa", explicó el subprefecto Juan Zúñiga, jefe de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI.

¿Dónde está el otro tirador? Las incógnitas de la investigación

Del total de ocho personas afectadas, siete de ellas heridas a bala y una con lesiones cortantes, cuatro fueron trasladadas hasta la Posta 3 y otras cuatro a la ex Posta Central, recinto asistencial donde finalmente se confirmó el deceso de uno de los dos protagonistas iniciales de la riña.

En esa línea, el fiscal preferente ECOH, Milibor Bugueño, ratificó que los disparos fueron efectuados exclusivamente por los dos involucrados en la discusión previa, por lo que una de las principales interrogantes de los investigadores apunta a establecer si el segundo tirador se encuentra entre los siete heridos hospitalizados, uno de los cuales permanece en riesgo vital, o si logró escapar del sitio del suceso antes de la llegada de las policías.

Cabe consignar que el inmueble de avenida Blanco Encalada ya había sido fiscalizado y clausurado anteriormente cuando operaba bajo otro giro comercial y nombre, por lo que personal de la PDI ingresó durante la mañana de este lunes al local para levantar evidencia balística y revisar las cámaras de seguridad que permitan reconstruir la dinámica exacta del crimen.