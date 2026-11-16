Hay nuevo agente 007: Robert Pattinson dará vida a James Bond en las próxima películas del espía

16 nov. 2026 - 13:29 hrs.

El actor británico Robert Pattinson fue el elegido para convertirse en el nuevo James Bond, tomando el relevo de Daniel Craig como el espía más famoso de la ficción, anunció este lunes Amazon MGM Studios.

"Robert Pattinson interpretará el icónico papel de James Bond en la tan esperada película del estudio, marcando el inicio de una nueva era para uno de los personajes más célebres del cine", declaró la compañía en el sitio web 007.com.

Tras la expectación generada por el inminente anuncio, la franquicia publicó en X el mensaje "Identidad confirmada" con un video de Pattinson, de 40 años, empuñando un arma y vestido con el elegante traje negro característico del agente.

"Es el mayor honor de mi vida"

Pattinson se dio a conocer en todo el mundo por su papel de vampiro en la saga para adolescentes "Crepúsculo" en 2008. Desde entonces, ha evolucionado y cuenta con roles elogiados por la crítica y trabajos con directores consagrados como David Cronenberg.

La próxima película de James Bond será dirigida por el canadiense Denis Villeneuve, conocido sobre todo por "Dune".

Será la primera desde que los productores de larga trayectoria Barbara Broccoli y Michael G. Wilson se retiraron y Amazon asumió el control creativo de la franquicia, tras adquirir MGM, la empresa matriz de la saga.

Pattinson afirmó que "James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me confíen el papel de 007 es el mayor honor de mi vida". "Decir que este papel es un sueño hecho realidad es quedarse corto", agregó en un comunicado.