¿Viajarás a La Serena y Coquimbo este verano?: Advierten por residuos y obras sin terminar en borde costero tras temporales

16 nov. 2026 - 13:00 hrs.

¿Qué pasó?

A poco de comenzar el verano, las playas de La Serena y Coquimbo aún muestran las consecuencias de los temporales que afectaron a la zona en los últimos meses. Pese a los trabajos realizados, todavía hay sectores que necesitan limpieza y reparaciones.

Así lo constató un recorrido del diario El Día por la Avenida del Mar y la Costanera, donde se observaron diferencias entre ambas comunas. Mientras Coquimbo presenta menos residuos en la playa, La Serena mantiene troncos, desechos y obras en desarrollo.

Playas de La Serena y Coquimbo

En el sector serenense, entre el Faro Monumental y el primer baño público, permanecen materiales y mallas de protección asociados a un proyecto de conservación financiado por el Gobierno Regional. También hay intervenciones en la calzada, antes de llegar a Cuatro Esquinas.

En Coquimbo, en tanto, los trabajos pendientes se concentran en una parte de la vereda frente al casino Enjoy. Además, la vegetación en algunos accesos peatonales dificulta el tránsito hacia la playa.

Las condiciones también generan inquietud entre los residentes. Alejandra López señaló al medio antes citado que la recuperación de la Avenida del Mar ha avanzado lentamente y advirtió que la presencia de basura podría perjudicar la actividad turística durante el verano.

Nicolás Asopulo cuestionó, por su parte, la demora de las obras en La Serena. El vecino planteó que las intervenciones debieron ejecutarse con mayor rapidez, considerando tanto el turismo como el impacto ambiental.

Los visitantes también expresaron su preocupación. Nicole Araya, quien viajó desde Santiago, comentó que todavía encuentra residuos en la arena. Eduardo Parra resumió su impresión diciendo: "Me gusta el lugar, pero hay contaminación en la playa, no está muy bien cuidado en ese aspecto".

"La labor de limpieza es constante"

Frente a este escenario, la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, explicó a El Día que el municipio ha realizado distintas etapas de recuperación luego de los daños provocados por las crecidas del río Elqui.

La autoridad detalló que se ha limpiado a mano para retirar la basura, procurando resguardar la microfauna y las zonas donde nidifica el pilpilén. También indicó que han colaborado la CChC, Barrio del Mar, la Armada y voluntarios.

Norambuena sostuvo que la limpieza debe mantenerse, porque el mar sigue arrastrando objetos hasta la orilla. "La labor de limpieza es constante", afirmó.