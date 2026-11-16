Ministro Arrau reporta caída de robos violentos y pide acelerar 14 proyectos en el Senado: "El país gana en seguridad"

16 nov. 2026 - 12:43 hrs.

¿Qué pasó?

En una nueva sesión del Comité Policial de este lunes, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, presentó el balance operativo del trabajo desplegado en todo el país durante 2026, instancia en la que dio cuenta de una caída sostenida en los delitos de mayor connotación social e instó al Senado para destrabar las iniciativas legales que permanecen pendientes en la Cámara Alta.

Al detallar los resultados obtenidos entre enero y la primera semana de noviembre, el secretario de Estado explicó que la coordinación entre las policías y el Ministerio Público ha permitido contener el avance del crimen violento, destacando que, en comparación con el mismo periodo de 2025, se registran 171 homicidios menos, lo que equivale a una baja del 18%, además de una disminución del 19% en los robos con violencia e intimidación, logrando reducir en casi diez mil casos ilícitos como encerronas, portonazos y turbazos.

Control en la frontera norte y decomisos de droga

En el desglose de las cifras operativas, la autoridad puso especial énfasis en el resguardo de la macrozona norte, señalando que las medidas implementadas en los pasos fronterizos lograron reducir en un 85% los ingresos irregulares detectados, a lo que se suma un cambio sustancial en la respuesta inmediata: más del 70% de quienes intentan cruzar de manera clandestina están siendo reconducidos al instante, superando ampliamente el margen de entre 20% y 30% anotado el año pasado.

Respecto al combate contra el narcotráfico y el orden público, el titular de la cartera informó que las incautaciones de sustancias ilícitas alcanzan las 122 toneladas en lo que va del año, un 30,5% más que en el ejercicio anterior, al tiempo que las detenciones por desórdenes en la vía pública subieron un 40%.

En esa línea, marcó una clara distancia entre el derecho a la protesta pacífica y los hechos delictuales, asegurando que Carabineros cuenta con el respaldo del Ejecutivo para impedir bloqueos de tránsito, ataques a funcionarios policiales o saqueos al comercio.

Por otra parte, Arrau advirtió que la población penal del país ya bordea los 66.000 internos y adelantó que el Gobierno analiza presentar acciones legales tras la detención de un gendarme en Antofagasta imputado por facilitar la salida irregular de condenados con beneficio de reclusión nocturna.

La presión sobre el Senado por la agenda legislativa

Finalmente, el ministro aprovechó el balance semanal para apuntar hacia el Congreso Nacional, advirtiendo que actualmente hay 14 proyectos de ley en materia de seguridad sin avance en la Comisión de Constitución del Senado, incluyendo normativas sobre control de identidad en estados de excepción, ley antibarricadas y antiencapuchados, varios de los cuales cuentan con suma urgencia o discusión inmediata.

"Aunemos voluntades y derribemos diferencias porque tramitar estos proyectos no es que un sector gane o otro sector pierda. Acá el país gana en seguridad. Cuando se puede actuar con mayor firmeza ante el delito, darle mayores herramientas a las policías, Chile gana", sentenció el secretario de Estado, solicitando a la instancia legislativa citar a la brevedad para despachar el paquete de medidas.