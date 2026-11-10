Arrau por paro de camioneros: "Hay legítimos reclamos y maneras de manifestarse, pero no afectando el derecho de las personas"

10 nov. 2026 - 10:33 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, realizó un punto de prensa este martes en el marco de fiscalizaciones en Recoleta, en donde aprovechó de referirse al paro de camioneros que comenzó a las 00:00 horas en distintas rutas de Chile.

El secretario de Estado argumentó que el valor de los combustibles depende de factores internacionales, al ser nuestro país importador. En este sentido, puntualizó en la guerra en Medio Oriente, que ha provocado una serie de aumentos desde abril a la fecha.

¿Qué dijo Arrau por el aumento en los combustibles?

Arrau indicó que "todos sabemos que Chile es un importador neto de combustibles. Nosotros dependemos del precio internacional, el cual ha subido y se ha duplicado en los últimos meses".

"El Gobierno ha compensando y ha desembolsado cientos y miles de millones de dólares en esta compensación, que pagan todos los chilenos, en impuestos generales, para ver cómo amortiguar el alza de los combustibles", manifestó.

Eventuales cortes de tránsito

Si bien hay interrupciones y algunas vías ocupadas por vehículos de alta carga, por ahora no se han registrado cortes en las principales rutas del país.

En caso de que esto ocurriera en las próximas horas, el ministro dejó en claro que "afecta el derecho de las demás personas. Las personas van a tener que esperar más tiempo para llegar a su casa".

"Hay legítimos reclamos y maneras de manifestarse, pero no afectando el derecho de las personas", añadió.

Se espera que el jueves 12 de noviembre, ENAP informe un nuevo aumento en el valor de los combustibles, por lo que el diésel podría aumentar su valor.

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