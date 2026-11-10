"No me vinculen más con él": El contundente descargo de exesposa de Francisco Huaiquipán tras la detención

10 nov. 2026 - 10:19 hrs.

¿Qué pasó?

Tras la detención y prisión preventiva del exfutbolista Francisco Huaiquipán, quien es investigado por delitos sexuales reiterados contra tres menores de edad de su entorno familiar, su exesposa, Mitzi Bustos, rompió el silencio para distanciarse públicamente de la situación judicial que enfrenta el padre de sus hijos.

La exchica reality abordó el tema de manera directa durante una transmisión en vivo en TikTok, plataforma donde vende ropa en su emprendimiento personal, interrumpiendo momentáneamente sus ventas para exigir respeto y aclarar que no mantiene ningún tipo de vínculo con el exdeportista.

"Llevo más de dos años separada"

Ante los constantes comentarios de los usuarios que mencionaban al exjugador de Colo Colo durante la transmisión, Bustos paró la presentación de sus productos para entregar un claro mensaje a sus seguidores.

"Antes de comenzar con esto, les voy a hacer un breve comentario. Lo único que les voy a pedir, chiquillas, es que, por favor, no me vinculen más con él. Yo llevo más de dos años separada, por respeto a mí y a mi familia, por favor, no me vinculen más con él. Yo no tengo nada que ver con él, este es mi trabajo", manifestó la comerciante en su directo.

Advertencia contra comentarios malintencionados

Junto con dejar en claro que sus transmisiones digitales son su principal fuente de ingresos, la emprendedora advirtió que no tolerará ataques sobre el caso judicial de Huaiquipán en sus redes.

"Esta es mi fuente de trabajo, chiquillas, y quien lo nombre o comience a hacer comentarios malintencionados o raros, se va a ir bloqueado sencillamente. Este es mi live de venta y espero harto respeto, como yo las respeto a ustedes", concluyó de forma categórica.

El complejo escenario judicial de Francisco Huaiquipán

El pronunciamiento de Mitzi Bustos ocurre mientras el exjugador permanece en el penal Santiago 1 en prisión preventiva, luego de ser detenido por la PDI en Los Vilos el pasado miércoles 4 de noviembre.

De acuerdo con la indagatoria de la Fiscalía Metropolitana Sur, Huaiquipán fue formalizado por abuso sexual y violación reiterada contra tres víctimas que eran niñas y adolescentes al momento de los hechos. Las denuncias apuntan a ataques sistemáticos ocurridos en el entorno familiar entre los años 2009 y 2023, tras una investigación de casi un año antes de su arresto.