Celebración íntima y en la playa: Actriz Ingrid Parra compartió registros de su matrimonio civil

09 nov. 2026 - 18:35 hrs.

La actriz Ingrid Parra, también conocida como "Peka", contrajo matrimonio civil el médico ginecoobstetra Paulo Henríquez. La pareja se comprometió el pasado mes de julio durante un viaje a Brasil, cuando él le hizo la propuesta.

A través de su cuenta de Instagram, "Peka" compartió registros de la boda que ocurrió la semana pasada en el litoral de la zona central del país.

¿Cómo fue el matrimonio civil de Ingrid Parra?

Si bien nadie especificó algunos detalles de la boda, según los videos compartidos por "Peka" en su cuenta de Instagram, se ve que la ceremonia fue por la mañana o a mediodía.

El matrimonio ocurrió en Papudo, en la región de Valparaíso, al aire libre, donde se congregó un grupo reducido de familiares y amigos.

A la orilla del mar instalaron un arco de troncos de pino y adornado con telas y plantas de colores verde y blanco. Además, pusieron algunas sillas para los invitados y prepararon un pequeño cóctel en la misma playa.

Instagram: Ingrid Parra

"Peka" lució un vestido blanco de dos piezas, la parte de arriba sin mangas, mientras que abajo vestía una falda larga, de gran volumen y confeccionada en varias capas de tul blanco, con abundantes volantes y aplicaciones de pequeñas flores o pétalos de tela.

Por su parte, el novio se vistió con una camisa sin cuello con un gilet beige encima y un pantalón crema.

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